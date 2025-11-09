1.000 phần quà đến với người dân Thái Nguyên sau đợt thiên tai “chưa từng có trong tiền lệ”

(Ngày Nay) - Một tháng kể từ khi hoàn lưu bão Matmo đi qua gây tác động “chưa từng có trong tiền lệ” tại Thái Nguyên, nhiều người dân vùng lũ vẫn chưa thể trở lại nhịp sống bình thường.

Với mong muốn chung tay giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, ngày 9/11/2025, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Chương trình “Hướng về đồng bào vùng bão lũ”, trao tận tay 1.000 suất quà cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 11 tại phường Gia Sàng và phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác vinh dự có sự tham gia của: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Bà Mai Thị Thúy Nga – UV BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; Bà Hà Thị Bích Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Linh Sơn; Bà Đinh Trà Ly - Phó Chủ tịch UBMTTQ phường Gia Sàng; Ông Trần Văn Mạnh – Phó Chủ tịch Hội UNESCO Châu Á Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; Ông Nguyễn Đức Dũng – Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Về phía Viện phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng có: Nhà báo Lê Thị Tuyết Hà - Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực; GS.TS Thiếu tướng Nguyễn Đình Được - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực Việt Nam; Nhà báo Lại Đức Hồng - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa và phát triển, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Bà Chử Thị Thu Hoài – Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chuyến đi còn có sự góp mặt của nhiều tấm lòng vàng: Ni Sư Thích Nữ Diệu Trí – Uỷ Viên HĐTS TW GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Từ thiện Viện Phát triển văn hoá và CSSK cộng đồng,Viện Chủ Chùa Đại Giác Cổ Tự Tỉnh Đồng Nai cùng các Phật tử; Ni trưởng Thích Nữ Nhật Thành – Chủ tịch HĐKH Viện phát triển văn hoá và CSSK cộng đồng, Trụ trì Chùa Vĩnh Xương tại TP.HCM; Đại Đức Thích Thiện Tánh – Phó Văn Phòng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Đồng Nai; Đại Đức Thích Niệm Ngộ - Chùa Thới Linh, P. Long Phước, TP. HCM; Bà Huỳnh Thị Toàn – Đại diện Gia đinh Tâm Lộc Diệu Hương; Đại Đức Thích Thanh An – Phó Chủ tịch HĐKH về Văn hoá Phật Giáo Viện phát triển văn hoá và CSSK cộng đồng, Trụ trì Chùa Thượng tại TP. Thái Nguyên; Bà Mai Thị Phước – Đại diện nhà hảo tâm; Thầy thuốc tiêu biểu toàn quốc Bùi Thanh Lụa – Phó Chủ tịch HĐKH Viện Phát triển văn hoá và CSSK cộng đồng cùng các phật tử Phòng khám Phổ Minh Đường; Doanh nhân Phạm Tuấn Anh – Tổng Giám Đốc Công ty Khoáng sản Tân Uyên Fico.

Có mặt trong chuyến đi thiện nguyện lần này, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV chia sẻ, cơn bão số 11 đã gây nên một trận lũ vượt xa mọi kỷ lục nhiều thập kỷ qua tại Thái Nguyên. Dù đã được cảnh báo và chủ động chuẩn bị từ trước, nhưng sức tàn phá của bão Matmo vẫn khiến nhân dân trong tỉnh phải gánh chịu tổn thất nặng nề.

“Thời gian qua, rất nhiều đoàn công tác từ Trung ương đến địa phương, từ doanh nghiệp đến người dân đã chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ. Hàng trăm tấn hàng hóa, lương thực, vật tư và hàng chục tỷ đồng đã được chuyển đến vùng ngập Thái Nguyên. Chuyến đi thiện nguyện của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng hôm nay chính là tiếp tục hòa vào dòng chảy đoàn kết dân tộc đó. Không chỉ là vật chất, điều quý giá hơn cả là tinh thần, để người dân vùng lũ thấy rằng mình không bị bỏ lại. Giữa hoạn nạn, tình người càng thêm bền chặt”, ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Với tinh thần tương thân tương ái đó, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cùng các đơn vị đã trao 1.000 suất quà từ thiện cho người dân tại hai phường. Cụ thể: phường Gia Sàng 500 suất; phường Linh Sơn 500 suất. Mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng gồm: 10kg gạo, nhu yếu phẩm (chăn, màn, sữa, quần áo...) và tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng.

Theo nhà báo Lại Đức Hồng - Trưởng ban tổ chức, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, những món quà trao cho người dân vùng lũ tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc, sự sẻ chia và lòng yêu thương của người dân mọi miền Tổ quốc dành cho bà con Thái Nguyên, thắm đượm tình dân tộc và nghĩa đồng bào. Đó là những nhu yếu phẩm thiết yếu để giúp bà con tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, từng bước ổn định cuộc sống.

Trao đổi với đoàn công tác, bà Hà Thị Bích Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Linh Sơn cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Matmo), trên địa bàn phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên đã bị thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Khoảng gần 10.000 hộ dân bị ngập nước, trôi mất nhiều tài sản, có nhà đổ sập, sụt lún. Toàn bộ diện tích lúa, rau màu, vật nuôi bị mất trắng.

"Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, người dân Thái Nguyên đã và đang từng bước khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, dựng xây lại cuộc sống bình yên" - bà Hồng khẳng định: "Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên luôn trân trọng cảm ơn tình cảm, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của các đơn vị trao quà ngày hôm nay. Chuyến từ thiện của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng là nguồn động viên kịp thời đối với phường và những người dân bị ảnh hưởng thiên tai”.

Hoạt động thiện nguyện của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày 9/11/2025 đã hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân vùng lũ Thái Nguyên sau 1 tháng hứng chịu cơn bão chưa có tiền lệ. Đây là hành động nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình; tiếp thêm động lực để người dân, học sinh vùng lũ Thái Nguyên sớm ổn định cuộc sống trong những tháng cuối năm.