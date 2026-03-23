14 dự án đoạt giải Nhất Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

(Ngày Nay) - Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026 đã trao giải cho 145 dự án, trong đó có 14 giải Nhất, ghi nhận nhiều đề tài ứng dụng AI, IoT và công nghệ mới vào thực tiễn.

Lễ bế mạc Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông năm học 2025-2026, đã diễn ra chiều 22/3, tại Đại học Phenikaa (Hà Nội).

Cuộc thi năm nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức.

Sau 3 ngày diễn ra (20-22/3), với tinh thần làm việc khách quan, Ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 145 dự án, trong đó có 14 giải Nhất, 29 giải Nhì, 44 giải Ba và 58 giải Tư.

Đứng đầu các đơn vị có nhiều dự án đoạt giải là Hà Nội, với 11 giải và cũng là một trong 2 đơn vị có nhiều dự án đoạt giải Nhất (3 giải). Tiếp đó là Thành phố Hồ Chí Minh có 10 dự án đoạt giải; Ninh Bình 7 dự án đoạt giải…

Đáng chú ý, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội có 5 dự án tham gia cấp quốc gia và có tới 4 dự án đoạt giải, trong đó có 3 dự án đoạt giải Nhất.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi cho biết: Tại cuộc thi năm nay, nhiều ý tưởng xuất phát từ chính học sinh, được triển khai dưới sự hướng dẫn của thầy cô.

Điều này phù hợp với tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên giữ vai trò hướng dẫn, học sinh là chủ thể, góp phần từng bước hình thành phẩm chất và năng lực cho các em.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ: Có những học sinh năm trước đã tham gia, năm nay tiếp tục dự thi, việc tiếp tục hành trình đó là rất đáng quý. Dù có thể chưa đạt giải, điều quan trọng là các em luôn giữ trong mình ngọn lửa đam mê, khát khao cống hiến, đặt câu hỏi và tìm lời giải. Khoa học không chỉ để thi. Những diễn đàn như hôm nay là “vườn ươm” tài năng và đam mê sáng tạo, giúp các em tiếp tục phát triển.

Báo cáo về kết quả cuộc thi, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Thái Văn Tài cho biết cuộc thi năm nay đã ghi nhận sự tham gia của cả 34/34 tỉnh, thành phố, với 242 dự án thuộc 21 lĩnh vực. Tình trạng một số địa phương không tham gia như các năm trước đã được khắc phục hoàn toàn.

Ở lĩnh vực công nghệ, có 34 dự án Phần mềm hệ thống, 32 dự án Hệ thống nhúng, 16 dự án Rô bốt và máy thông minh. Học sinh không chỉ lập trình đơn thuần mà đã ứng dụng AI, IoT… vào giải quyết các bài toán thực tiễn như: Giám sát an toàn giao thông, trợ lý ảo học tập, chẩn đoán y tế và nông nghiệp thông minh.

Bên cạnh đó, có 19 dự án Khoa học vật liệu và 8 dự án Kỹ thuật môi trường được nghiên cứu. Các dự án tập trung vào vật liệu phân hủy sinh học, xử lý vi nhựa, rác thải và năng lượng xanh.

Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi có 48 dự án. Nhiều nghiên cứu trực diện giải quyết các góc khuất của "kỷ nguyên số" như: Hiện tượng quá tải kỹ thuật số, an toàn mạng, nâng cao sức khỏe tâm lý cho học sinh...

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Thành Huy, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết: Các đề tài dự thi năm nay có nhiều ý tưởng, cách tiếp cận thể hiện rõ sự nỗ lực, sáng tạo và trí tuệ của học sinh.

Nhiều nhóm nghiên cứu đã tự tìm tòi, thử nghiệm, kiên trì vượt qua thất bại để hoàn thiện đề tài của mình. Những điều này đã khẳng định giá trị của Cuộc thi, tạo ra một môi trường để học sinh được trải nghiệm, khám phá và làm khoa học thực sự.

Hơn cả một cuộc thi, đây là một hành trình giúp các em rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu khoa học bài bản và tinh thần làm việc nhóm - những yếu tố không thể thiếu trong kỷ nguyên công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cũng chính thức phát động Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học Cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2026-2027. Cuộc thi sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức.