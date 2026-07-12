"Hãy luôn là niềm tự hào của chính mình CONGB nhé": Món quà khiến CONGB xúc động tại fanmeeting Hà Nội

(Ngày Nay) - "Hãy luôn là niềm tự hào của chính mình CONGB nhé". Dòng chữ trên cả ngàn tấm hand banner bất ngờ đồng loạt xuất hiện sau khi fanmade của fanbase Mekongriver khép lại đã trở thành khoảnh khắc xúc động trong fanmeeting "Universe" của CONGB tại Hà Nội tối 11/7. Cùng với đó, 1.500 khán giả đã cùng hòa giọng ca khúc "Em đợi anh lâu chưa" của CONGB, tạo nên món quà đầy bất ngờ.

Sau điểm hẹn đầu tiên tại TP.HCM, fanmeeting "Universe" tiếp tục đưa CONGB trở về Hà Nội trong sự chờ đợi của đông đảo UNICONG. Chương trình thu hút khoảng 1.500 khán giả, không chỉ có người hâm mộ tại Thủ đô mà còn có nhiều fan từ TP.HCM, Quảng Bình và các địa phương khác dành thời gian di chuyển để cùng chung vui. Gia đình của CONGB cũng có mặt để theo dõi và cổ vũ nam nghệ sĩ trong đêm gặp gỡ đặc biệt này.

Ngay từ trước giờ diễn, khu vực tổ chức đã trở nên nhộn nhịp với các booth check-in, quà tặng và nhiều dự án do cộng đồng người hâm mộ chuẩn bị. Dù thời tiết không thuận lợi, chương trình vẫn diễn ra đúng kế hoạch với công tác đón tiếp, điều phối khán giả và vận hành sự kiện được thực hiện gọn gàng, giúp người tham dự có trải nghiệm trọn vẹn.

Xuyên suốt fanmeeting, CONGB dành nhiều thời gian giao lưu cùng người hâm mộ thông qua các trò chơi và những câu chuyện phía sau hành trình hoạt động của mình. Ba khách mời gồm Trid Minh, IVAN và Mason Nguyễn cũng lần lượt xuất hiện trên sân khấu, cùng CONGB tham gia các phần tương tác, mang đến nhiều tiếng cười và bầu không khí gần gũi.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên CONGB trình diễn ca khúc ballad mới "Tạm thương" cùng Trix Minh. Màu sắc nhẹ nhàng của ca khúc mang đến một khoảng lắng giữa không khí sôi động của fanmeeting, nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo khán giả có mặt tại khán phòng.

Tuy nhiên, khoảnh khắc được nhiều người nhắc đến nhất lại đến vào cuối chương trình. Sau khi fanmade của fanbase Mekongriver khép lại, toàn bộ khán giả đồng loạt giơ cao hand banner với dòng chữ "Hãy luôn là niềm tự hào của chính mình CONGB nhé" và cùng cất lên những câu hát trong Em đợi anh lâu chưa. Bất ngờ trước món quà được chuẩn bị kín đáo từ người hâm mộ, CONGB không giấu được sự xúc động khi nhìn xuống khán đài phủ kín những tấm banner cùng tiếng hát của cả ngàn khán giả.

Sau sự kiện, nhiều hình ảnh và video về fanmeeting nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Không ít khán giả bày tỏ ấn tượng với bầu không khí ấm áp của buổi gặp gỡ, sự đầu tư của các dự án fan cũng như màn đồng thanh giơ banner và hát tặng thần tượng - khoảnh khắc được xem là điểm nhấn cảm xúc của cả chương trình.

Fanmeeting Hà Nội diễn ra trong thời điểm CONGB đang nhận được nhiều sự quan tâm khi góp mặt tại Tinh Hà "Say Hi". Cùng thời điểm diễn ra fanmeeting, ca khúc "Xoay Vòng" cùng team HURRYKNG, JSOL và Vương Bình cũng đã được ra mắt, tiếp tục giới thiệu những màu sắc mới trong chặng đường âm nhạc của CONGB.

Với sự đồng hành của đông đảo UNICONG từ nhiều tỉnh, thành cùng những dấu ấn đáng nhớ tại fanmeeting "Universe", CONGB đang có thêm động lực để bước vào những thử thách tiếp theo trên hành trình nghệ thuật.

Một số hình ảnh ghi nhận tại sự kiện: