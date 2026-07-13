Những khoảnh khắc đáng nhớ giữa Mason Nguyễn và người hâm mộ tại Lifebuoy Loi Choi Truck

(Ngày Nay) - Chiều 12/7, khuôn viên Công viên Thống Nhất (Hà Nội) trở nên sôi động khi đông đảo người hâm mộ Mason Nguyễn có mặt tham dự sự kiện "Loi Choi Truck" do Lifebuoy tổ chức. Phần giao lưu kéo dài khoảng một giờ của nam nghệ sĩ đã thu hút đông đảo khán giả từ Hà Nội cũng như các tỉnh, thành khác, tạo nên một trong những điểm nhấn của sự kiện trải nghiệm Lifebuoy diễn ra trong hai ngày 11-12/7.

Từ đầu giờ chiều, khu vực sự kiện đã đông kín người. Nhiều người hâm mộ chia sẻ họ di chuyển từ TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Bình và nhiều địa phương khác để có mặt tại Hà Nội. Giữa đám đông, không khó để bắt gặp những chiếc áo đồng phục – vốn là quà tặng từ fan meeting của Mason Nguyễn diễn ra cuối tuần trước tại Hà Nội. Chiếc áo không chỉ giúp các "Cổ Đông" (tên gọi những người hâm mộ của Mason Nguyễn) dễ dàng nhận ra nhau mà còn trở thành một dấu hiệu đặc trưng, tạo cảm giác gắn kết giữa những người hâm mộ đến từ nhiều vùng miền.

Dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức, cả trăm khán giả xếp hàng ngay ngắn, ổn định vị trí từ sớm và giữ không khí vui vẻ trong suốt chương trình. Khi phần âm nhạc bắt đầu, cả khu vực gần như đồng thanh hát theo các ca khúc của Mason Nguyễn như "Bí mật nhỏ", "Hạ cánh", "Loi Choi Đi Muôn Nơi", "Tháp"... tạo nên bầu không khí sôi nổi và thu hút sự chú ý của nhiều người dân đang vui chơi tại Công viên Thống Nhất.

Bên cạnh phần biểu diễn, Lifebuoy thiết kế nhiều hoạt động tương tác để khán giả tham gia xuyên suốt sự kiện. Người chơi có cơ hội thử sức với các mini game, nhận nhiều phần quà như túi phiên bản sự kiện, sản phẩm của nhãn hàng, ảnh polaroid nghệ sĩ và đặc biệt là cơ hội lên sân khấu chụp ảnh cùng Mason Nguyễn. Chuỗi hoạt động giúp không gian trải nghiệm luôn sôi động, kể cả trước và sau phần giao lưu của Mason.

Xuất hiện trong khung giờ giao lưu (17:30 – 18:30), Mason Nguyễn không chỉ trình diễn các ca khúc quen thuộc mà còn dành thời gian chia sẻ những câu chuyện hậu trường trong quá trình thực hiện MV "Loi Choi Đi Muôn Nơi" mới ra mắt của Lifebuoy. Những kỷ niệm trên trường quay cùng các chi tiết thú vị phía sau sản phẩm âm nhạc liên tục nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình diễn ra sau khi Mason kết thúc một phần trình diễn, nữ MC bất ngờ hỏi: "Có mùi gì thế nhỉ?". Câu hỏi khiến nhiều khán giả liên tưởng đến câu nói vui "mùi khét" - cách giới trẻ thường dùng để khen một màn trình diễn quá "cháy". Không bỏ lỡ tình huống, Mason Nguyễn nhanh chóng ứng biến: "Không có mùi gì cả, chỉ có mùi thơm của Lifebuoy thôi." Câu trả lời hóm hỉnh khiến cả khu vực bật cười và vỗ tay, đồng thời tạo nên một màn tương tác tự nhiên giữa nghệ sĩ, khán giả và thương hiệu.

Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ một kỷ niệm cá nhân khi nhắc đến Công viên Thống Nhất. Anh cho biết đây từng là nơi mình thường xuyên đến tập thể dục trong thời gian sinh sống tại Hà Nội. Với nhiều người hâm mộ lần đầu đến Thủ đô, câu chuyện nhỏ ấy khiến buổi giao lưu trở nên gần gũi hơn, đồng thời gợi mở một góc nhìn khác về không gian xanh giữa lòng thành phố, phù hợp với tinh thần khám phá mà chiến dịch "Loi Choi Đi Muôn Nơi" hướng tới.

Trước khung giờ giao lưu với Mason Nguyễn, chiếc xe lưu động "Loi Choi Truck" của chương trình đã xuất hiện tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, thu hút sự quan tâm của người dân. Không gian sự kiện được thiết kế với khu vực check-in, trò chơi tương tác, quà tặng và sân khấu âm nhạc, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa giải trí và giao lưu cộng đồng.

Khép lại buổi chiều tại Công viên Thống Nhất, điều đọng lại không chỉ là những tiết mục âm nhạc hay những phần quà từ chương trình, mà còn là hình ảnh một cộng đồng người hâm mộ sẵn sàng vượt hàng trăm kilômét để gặp thần tượng, cùng cất tiếng hát và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong một không gian mở giữa lòng Hà Nội.

Một số hình ảnh ghi lại tại sự kiện: