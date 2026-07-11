Tinh Hà "Say Hi" hé lộ quá trình sáng tạo phía sau Live Stage 1

(Ngày Nay) - Trước khi Live Stage 1 chính thức lên sóng vào tối 11/7, chương trình Tinh Hà "Say Hi" đã giới thiệu video hậu trường ghi lại quá trình chuẩn bị của sáu đội thi, từ khâu hoàn thiện bản phối, xây dựng ý tưởng sân khấu đến luyện tập và phối hợp biểu diễn.

Điểm nhấn của video là góc nhìn cận cảnh về quá trình lao động sáng tạo phía sau những tiết mục được đầu tư quy mô. Các nghệ sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện về việc hoàn thiện bản phối trong thời gian gấp rút, thức xuyên đêm thu âm, liên tục điều chỉnh đội hình và phối hợp với ê-kíp dàn dựng để tạo nên hiệu quả thị giác trên sân khấu.

Ở tiết mục Xoay Vòng, đội HURRYKNG lựa chọn chất liệu Alternative Rock và chỉ có hơn một ngày để hoàn thiện bản phối. Theo chia sẻ của các thành viên, việc tạo hiệu ứng chuyển động liên tục trên sân khấu đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa vũ đạo, đội hình và góc máy quay. MC Trấn Thành nhận xét phần trình diễn mang màu sắc hiện đại với cách tổ chức không gian biểu diễn và chuyển động sân khấu.

Một nội dung khác được khán giả chú ý là hành trình của đội trưởng CoolKid trong ca khúc 50 Cuộc Gọi Nhỡ. Các thành viên cho biết CoolKid đảm nhiệm nhiều phần việc chuyên môn như hòa âm, dựng bè và hoàn thiện ca khúc. Quang Hùng MasterD cũng nhắc lại quãng thời gian nam nghệ sĩ từng làm công việc hát bè và sản xuất trong phòng thu trước khi đảm nhận vai trò dẫn dắt một đội thi, cho rằng những trải nghiệm đó đã góp phần hình thành nền tảng chuyên môn của anh.

Trong khi đó, đội của buitruonglinh chia sẻ về quá trình xây dựng tiết mục Dancin' My Way, đồng thời chuẩn bị một hoạt động tương tác dành cho khán giả tại trường quay thông qua những món quà có chữ ký của các thành viên.

Đội Wren Evans lựa chọn xây dựng sân khấu theo cấu trúc ba lớp không gian, tượng trưng cho các trạng thái biểu diễn của một nghệ sĩ. Các thành viên cho biết ý tưởng được phát triển theo hướng cùng tham gia xây dựng concept thay vì phụ thuộc vào một cá nhân. Trong phần giao lưu, IVAN lần đầu sử dụng gần như hoàn toàn tiếng Việt để trò chuyện với khán giả.

Với ca khúc Cô Đơn Anh Cũng Vui, WEAN chia sẻ ý tưởng xây dựng bốn nhân vật đại diện cho những trạng thái cô đơn khác nhau. Theo nam nghệ sĩ, tiết mục được phát triển từ những quan sát về cảm xúc và trải nghiệm của từng thành viên trong đội, qua đó kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ âm nhạc và sân khấu.

Ở đội Dương Domic, các thành viên cho biết DANG HONG HAI chủ động đảm nhận việc hướng dẫn vũ đạo trong quá trình chuẩn bị tiết mục Bad Night. Nam ca sĩ chia sẻ mong muốn đóng góp bằng thế mạnh biểu diễn để hỗ trợ các đồng đội vốn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc.

Thông qua video hậu trường, Tinh Hà "Say Hi" cho thấy quá trình hình thành các tiết mục không chỉ dựa trên khả năng trình diễn của nghệ sĩ mà còn là sự phối hợp giữa sáng tác, sản xuất âm nhạc, biên đạo, thiết kế sân khấu và làm việc nhóm. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo nên diện mạo của Live Stage 1 trước khi chương trình chính thức phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và nền tảng VieON.