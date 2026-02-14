30 chuyến xe yêu thương miễn phí chở bệnh nhân ung thư về quê dịp Tết

(Ngày Nay) - Hành trình những chuyến xe yêu thương đã, đang và sẽ tiếp tục được nối dài để mỗi người bệnh được tiếp thêm tinh thần, nghị lực tin vào ngày mai tươi sáng.
Sau Bữa cơm tất niên, trong buổi chiều người bệnh và gia đình được trở về quê đón Tết trên hành trình những Chuyến xe yêu thương miễn phí.
Sau Bữa cơm tất niên, trong buổi chiều người bệnh và gia đình được trở về quê đón Tết trên hành trình những Chuyến xe yêu thương miễn phí.

Trưa 12/2, Bệnh viện K phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức cơm tất niên cho hơn 1.200 người bệnh và thân nhân.

Đây là năm thứ 10 chương trình được tổ chức, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội, góp phần làm dịu đi những khó khăn và lan tỏa niềm tin, hy vọng đối với người bệnh ung thư trong những ngày Xuân mới.

Hơn 1.200 người bệnh và thân nhân ngồi lại bên nhau, hơn 200 mâm cơm Tất niên đầm ấm đã xua tan đi sự lạnh giá những ngày mùa Đông và cả những mệt mỏi, lo lắng của đợt điều trị kéo dài. Họ quây quần bên những người đồng bệnh, các cán bộ y tế hàng ngày chăm sóc, thưởng thức những hương vị của ngày Tết cổ truyền với những món ăn đặc trưng như bánh chưng, nem, giò...

Phó giáo sư Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ Chương trình Cơm tất niên là sự đồng hành và sẻ chia, tình người được thắp lên bằng trái tim của cả đội ngũ y bác sỹ, cán bộ bệnh viện và nhà tài trợ. Mọi sự chia sẻ, yêu thương được tra với mong muốn tất cả người bệnh có thêm nghị lực và lòng quyết tâm chiến thắng bệnh tật và cùng được đón thêm thật nhiều mùa Xuân.

Nhiều câu chuyện, những nụ cười, những cái bắt tay, vòng ôm thật chặt là những gì người bệnh và đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện K đã dành cho nhau trong bữa cơm Tất niên. Với các bệnh nhân không đủ sức khỏe để tham dự Chương trình, đại diện bệnh viện đã tới từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao hơn 900 suất cơm dinh dưỡng đến tận tay người bệnh.

Chương trình Cơm tất niên là sự đồng hành và sẻ chia, tình người được thắp lên bằng trái tim của cả đội ngũ y bác sỹ, cán bộ bệnh viện và nhà tài trợ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, Bệnh viện K sẽ chuẩn bị tất cả những phần cơm cho người bệnh ở lại điều trị, để họ có thể yên tâm hơn, ấm lòng hơn dù phải xa nhà trong dịp Xuân sang. Mỗi suất cơm không chỉ là bữa ăn đơn thuần mà còn là nguồn động viên giúp người bệnh thêm nghị lực, tin tưởng vào hành trình chữa lành và mùa Xuân đang đến gần.

Sau bữa cơm Tất niên, người bệnh và cùng thân nhân trở về quê đón Tết trên những Chuyến xe yêu thương miễn phí được Bệnh viện K chuẩn bị.

Đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, được tổ chức thường niên giữa bệnh viện, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và các đơn vị phối hợp. Năm nay ghi nhận là năm thứ 10 của chương trình Chuyến xe yêu thương, như món quà Tết đặc biệt dành tặng người bệnh.

30 chuyến xe đồng hành cùng hơn 500 người bệnh và người nhà bắt đầu hành trình về quê, mang theo niềm tin và sự an tâm khi được trở về. Chuyến xe yêu thương miễn phí đi các tỉnh đưa người bệnh về quê đón Tết theo các tuyến: Hà Nội-Hải Phòng; Hà Nội-Hưng Yên; Hà Nội-Tuyên Quang; Hà Nội-Phú Thọ; Hà Nội-Thái Nguyên; Hà Nội-Sơn La; Hà Nội-Lào Cai; Hà Nội-Bắc Ninh-Lạng Sơn; Hà Nội -Ninh Bình; Hà Nội-Thanh Hóa; Hà Nội-Nghệ An; Hà Nội-Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại Chương trình những Chuyến xe yêu thương miễn phí. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ, hành trình những Chuyến xe yêu thương đã, đang và sẽ tiếp tục được nối dài để mỗi người bệnh được tiếp thêm tinh thần, nghị lực tin vào ngày mai tươi sáng. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng gửi lời chúc tới người bệnh và người nhà người bệnh năm mới may mắn, sức khỏe, hạnh phúc và bình an.

Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ Chương trình Cơm Tất niên và Chuyến xe yêu thương miễn phí tại Bệnh viện K đã khép lại một năm cũ bằng những hành động ấm áp để khởi đầu cho một năm mới đầy hy vọng. Tình yêu thương được lan tỏa, làm dịu đi những lo toan và gắn kết cộng đồng bằng những hành động thiết thực, người bệnh sẽ được đón Tết vẹn tròn hơn với sự sẻ chia này.

Bệnh viện K chuyến xe yêu thương bệnh nhân ung thư

