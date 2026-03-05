Kết nối nguồn lực y tế dự phòng vì Việt Nam khỏe mạnh: Long Châu và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh hợp tác chiến lược toàn diện

(Ngày Nay) - Vừa qua, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã ký kết hợp tác chiến lược với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh - một trong những đơn vị y tế dự phòng và nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam với bề dày 135 năm lịch sử.

Hai bên kỳ vọng gia tăng mô hình phòng bệnh chặt chẽ và hiệu quả, góp phần kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững cho người dân Việt Nam.

Tại sự kiện, PGS.TS.BSCKII. Nguyễn Vũ Trung - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng hợp tác sẽ mở đầu cho các hoạt động trọng điểm, phát huy tối đa tiềm năng và kinh nghiệm y tế dự phòng của Viện để phối hợp cùng Long Châu triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ: “Chăm sóc y tế cần bắt đầu từ phòng ngừa, phát hiện sớm, giáo dục nâng cao nhận thức thường xuyên và từ những “điểm chạm y tế đầu tiên” gần dân nhất. Đây cũng là tinh thần được nêu rõ trong Luật Phòng bệnh đã được Quốc hội thông qua, nhất quán chuyển đổi từ tư duy “đáp ứng khám bệnh, chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”, lấy phòng bệnh làm nền tảng. Bền bỉ với sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, với thế mạnh nguồn lực và công nghệ, Long Châu cam kết phối hợp chặt chẽ và dài hạn với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, đưa các chương trình tầm soát, khám sức khỏe và dịch vụ y tế chất lượng - an toàn - minh bạch đến gần hơn với cộng đồng”.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu chia sẻ, doanh nghiệp sẽ đồng hành lâu dài cùng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh trong ứng dụng công nghệ nâng cao hoạt động vận hành, dựa trên tinh thần làm nhanh, làm chuẩn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và nâng cao năng suất lao động.

Hợp tác giữa Long Châu và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đánh dấu kết nối nguồn lực y tế công - tư nhằm nâng cao mô hình phòng bệnh bền vững, trong đó người dân là trung tâm. Bản ghi nhớ hợp tác tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ giúp nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh kết nối chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế; hỗ trợ thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm; phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng và hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, với thế mạnh về công nghệ, Long Châu sẽ đồng hành cùng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh phát triển và ứng dụng AI, hướng đến tối ưu hóa quy trình vận hành, hỗ trợ tích cực cho công tác nghiên cứu, giám sát dịch tễ, góp phần xây dựng năng lực số bền vững cho hệ thống y tế dự phòng.

Đội ngũ chuyên gia hàng đầu từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh và Long Châu cùng tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật các kiến thức chuyên môn, chuẩn hóa quy trình an toàn tiêm chủng, xét nghiệm và tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và cán bộ y tế. Trong đó, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò cố vấn chuyên môn. Long Châu với thế mạnh mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc, hơn 200 trung tâm tiêm chủng cùng đội ngũ 20.000 chuyên viên y tế và nền tảng công nghệ sẽ đồng bộ quy trình phòng ngừa, phát hiện bệnh từ sớm, từ xa.

Đặt người dân là trọng tâm, Long Châu cùng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi chương trình thiện nguyện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động hướng tới hỗ trợ người bệnh trong xét nghiệm, tầm soát và nâng cao sức khỏe, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí và tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hai đơn vị y tế bày tỏ cam kết đồng hành lâu dài, chung tầm nhìn bình đẳng hoá cơ hội chăm sóc y tế cho người dân.

Một nội dung trọng tâm khác là tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và mở rộng kết nối quốc tế. Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, tạo điều kiện để cán bộ, chuyên gia và nhà khoa học tham gia trao đổi học thuật trong và ngoài nước. Các đơn vị cũng xem xét phối hợp triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trọng điểm, tập trung vào những vấn đề y tế có tác động lớn đến cộng đồng.

Từ kết nối công nghệ, phát triển chuyên môn y khoa đến lan tỏa trách nhiệm xã hội, đây là bước đi nhất quán của hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu trên hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.