Phòng dịch nghiêm, bầu cử thắng lợi

(Ngày Nay) - Sở Y tế TP Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát dịch tễ, vệ sinh môi trường và sẵn sàng ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử.

Nhằm bảo đảm điều kiện y tế và phòng, chống dịch bệnh phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 6/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 449/KH-KSBT triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát dịch tễ, vệ sinh môi trường và sẵn sàng ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử.

Theo kế hoạch trên, công tác phòng, chống dịch phục vụ bầu cử được triển khai từ ngày 28/2 đến 23/3/2026, trong đó cao điểm là ngày bỏ phiếu 15/3/2026 tại các địa điểm tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố.

CDC Hà Nội đặt mục tiêu bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường, kiểm soát nguồn nước sinh hoạt, đồng thời giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ phát sinh trong thời gian diễn ra bầu cử; xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường giám sát vệ sinh môi trường và chất lượng nguồn nước tại các điểm tổ chức bầu cử, đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm nước sinh hoạt nhằm đánh giá các chỉ số lý, hóa, vi sinh, trong đó có nồng độ Clo dư theo quy định.

Song song với đó, hệ thống giám sát dịch tễ tại cơ sở được yêu cầu hoạt động thường xuyên nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Trạm y tế các phường, xã phối hợp với CDC Hà Nội theo dõi sát tình hình dịch bệnh, chủ động triển khai biện pháp xử lý và khống chế dịch khi có dấu hiệu phát sinh.

Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường tại các điểm phục vụ bầu cử cũng được chú trọng, bao gồm tổng vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, phun khử khuẩn, lau khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền dịch bệnh.

Để bảo đảm khả năng phản ứng nhanh trong mọi tình huống, CDC Hà Nội đã rà soát, củng cố các đội chống dịch cơ động, bố trí chế độ thường trực phòng, chống dịch theo lịch phân công và sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu. Các đội cơ động có nhiệm vụ tham gia xử lý dịch bệnh, hỗ trợ y tế trong các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hàng loạt hoặc các sự cố y tế khác có thể xảy ra trong thời gian tổ chức bầu cử.

Trong khi đó, khoa xét nghiệm của CDC Hà Nội chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và vật tư để duy trì hoạt động xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm phát hiện các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

Một nội dung đáng chú ý là hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng được tăng cường. Lực lượng kiểm dịch phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm để áp dụng biện pháp cách ly, xử lý và chuyển điều trị theo quy định.

Cũng theo kế hoạch trên, CDC Hà Nội đóng vai trò cơ quan thường trực trong công tác phòng, chống dịch phục vụ bầu cử, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống y tế cơ sở.

Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng phương án phòng, chống dịch tại địa bàn, bố trí các tổ phòng, chống dịch thường trực tại điểm bầu cử, sẵn sàng triển khai giám sát y tế và lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết. Cùng với đó, các khoa, phòng chuyên môn của CDC Hà Nội và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình dịch bệnh, bảo đảm thông tin báo cáo kịp thời trong suốt quá trình triển khai kế hoạch.

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch phục vụ bầu cử được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm môi trường an toàn, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Thủ đô diễn ra an toàn, đúng quy định và hiệu quả.