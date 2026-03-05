Chân dung bác sĩ đam mê đi tìm lời giải cho những ca phẫu thuật tim “khó và ít gặp”

(Ngày Nay) - Với mỗi ca phẫu thuật tim - lồng ngực hiếm gặp, không có phác đồ chuẩn, các bác sĩ buộc phải đưa ra những quyết định sinh tử trong điều kiện rủi ro luôn cận kề. Phía sau thành công của những ca bệnh ấy là hành trình đi tìm lời giải bền bỉ của những chuyên gia phẫu thuật tim mạch - lồng ngực như TS.BS Đặng Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City.

Phương pháp đặc biệt cho ca bệnh hiếm trong y văn thế giới

Bệnh nhân nam ngoài 50 tuổi nhập viện trong tình trạng ho ra máu kéo dài, trước đó đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế lớn với nghi ngờ lao phổi hoặc u phổi. Tuy nhiên, các xét nghiệm và sinh thiết đều không đưa ra được chẩn đoán chính xác.

Khi đến Vinmec thăm khám, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa. Hình ảnh CT lồng ngực cho thấy dấu hiệu bất thường liên quan đến các mạch máu lớn trong lồng ngực.

“Khi xem kỹ phim chụp, tôi thực sự giật mình. Bệnh nhân có một khối giả phồng mạch máu rất lớn trong lồng ngực, nguy cơ vỡ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu vỡ, khả năng tử vong gần như chắc chắn”, TS.BS Đặng Quang Huy cho biết.

Theo TS. Huy, phẫu thuật là giải pháp duy nhất với ca này nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Khối phồng có thể vỡ ngay khi mở xương ức, gây mất máu ồ ạt và tai biến mạch não. Trên y văn thế giới, số ca bệnh tương tự được ghi nhận không nhiều và hiện chưa có phương pháp phẫu thuật nào được xem là tiêu chuẩn và an toàn.

Sau nhiều lần hội chẩn, ê-kíp các bác sĩ Vinmec đã quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật đặc biệt cho phép bảo vệ não bộ bệnh nhân trong quá trình mổ. Phương pháp này sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể và chủ động hạ thân nhiệt sâu nhằm đảm bảo an toàn tối đa trong tình huống khối giả phồng vỡ.

Nhờ cách tiếp cận chính xác và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Bệnh nhân hồi phục tốt và tái khám sau 4 tháng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Đưa những kỹ thuật hàng đầu thế giới ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam

Đây không phải lần đầu tiên bác sĩ Huy đối mặt với những ca bệnh mà ngay cả y văn thế giới cũng ít ghi nhận trong hành trình hơn 15 năm làm nghề. Tại Vinmec, ông cùng ê-kíp đã thực hiện rất nhiều các ca phẫu thuật tim phức tạp: Từ mổ cấp cứu mạch vành, động mạch chủ, đến phẫu thuật nội soi tim từ bệnh nhân trưởng thành cho đến trẻ nhỏ 2-3 tuổi, phẫu thuật cho trẻ sơ sinh chỉ nặng 1,7 kg và cả những bệnh nhân lớn tuổi nhiều bệnh nền.

Dù đã trải qua vô số ca khó, bác sĩ Huy vẫn coi những ca không có phác đồ chuẩn hay kinh nghiệm điều trị sẵn có là thử thách lớn nhất trong nghề y. “Áp lực lớn nhất không phải là kỹ thuật, mà là quyết định. Có những ca bệnh, chỉ cần lựa chọn sai một bước là không còn cơ hội sửa chữa”, bác sĩ Huy chia sẻ.

Ít ai biết rằng, TS.BS Đặng Quang Huy từng là thủ khoa đầu vào hệ đào tạo bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội. Sau quá trình đào tạo bài bản trong và ngoài nước, ông tham gia xây dựng và phát triển chương trình phẫu thuật tim ít xâm lấn và nội soi tim - một hướng đi đầy thách thức tại Việt Nam vào thời điểm lúc bấy giờ. Phẫu thuật nội soi tim đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại, quá trình học tập, nghiên cứu dài và một ê-kíp được đào tạo đồng bộ.

Ở cương vị mới Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Lồng ngực, Vinmec Smart City, bác sĩ Huy đặc biệt chú trọng vào việc chuẩn hóa quy trình, đào tạo đội ngũ kế cận và xây dựng hệ thống làm việc bền vững. Theo bác sĩ, nền tảng của một trung tâm tim mạch hiện đại không chỉ nằm ở một cá nhân hay hệ thống máy móc, mà ở chính năng lực chuyên môn và sự phối hợp của cả đội ngũ trong xử trí các ca bệnh phức tạp.

Trên cơ sở đó, bác sĩ Huy đặt mục tiêu đưa Vinmec Smart City từng bước chinh phục các kỹ thuật chuyên sâu, mũi nhọn trên thế giới, chưa được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam như phẫu thuật tim hybrid, phẫu thuật nội soi tim có hỗ trợ robot, hướng tới tiệm cận các chuẩn mực điều trị của những trung tâm tim mạch hàng đầu khu vực.

Với bác sĩ Huy, phía sau mỗi ca phẫu thuật không chỉ là thử thách chuyên môn, mà còn là trách nhiệm trực tiếp với sinh mạng bệnh nhân. Ông luôn theo đuổi cách làm nghề thận trọng, kỷ luật, không chấp nhận lối mòn, bởi chỉ một quyết định đúng trong giây phút sinh tử có thể nối dài sự sống cả đời người. Chính điều này là động lực giúp ông không ngừng nỗ lực đi tìm lời giải cho những ca phẫu thuật tim “chưa có câu trả lời”.