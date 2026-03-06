Trí tuệ nhân tạo: Hệ thống AI hỗ trợ phát hiện sớm ung thư vú

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Nga đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện sớm ung thư vú từ ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) chỉ trong vài phút, qua đó mở ra hướng hỗ trợ mới trong chẩn đoán và điều trị căn bệnh này.
Trí tuệ nhân tạo: Hệ thống AI hỗ trợ phát hiện sớm ung thư vú

Hệ thống AI này sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo (neural network) để tự động phân tích ảnh CT và đánh dấu các dấu hiệu nghi ngờ ung thư cho bác sĩ tiếp tục đánh giá. Mạng nơ-ron nhân tạo là một mô hình học máy được thiết kế dựa trên cách các tế bào thần kinh trong não bộ con người truyền tín hiệu và xử lý thông tin. Về bản chất, đây là mô hình toán học được triển khai dưới dạng thuật toán, cho phép máy tính học từ dữ liệu và đưa ra dự đoán.

Theo nhóm phát triển, công nghệ này có thể rút ngắn đáng kể thời gian chẩn đoán, vốn có thể mất tới một ngày với các phương pháp truyền thống, đồng thời giúp giảm khoảng 20% nguy cơ sai sót lâm sàng. Ngoài ra, công nghệ này có thể góp phần hỗ trợ phát hiện bệnh sớm, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị.

Công nghệ trên do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kỹ thuật Điện quốc gia Saint Petersburg phối hợp với Trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia Almazov phát triển. Nhóm nghiên cứu đã huấn luyện mô hình AI bằng khoảng 7.000 ảnh CT đã được ẩn danh trong cơ sở dữ liệu của Trung tâm Almazov.

Các dữ liệu cho thấy ung thư vú hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ tại Nga, với khoảng 4.000 - 7.000 ca tử vong mỗi năm. Theo các chuyên gia, việc chẩn đoán muộn là một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tử vong cao.

Trí tuệ nhân tạo AI ung thư vú

