5 vấn đề quan trọng tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 2

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc rằng các quy định của Đảng là thể chế bản lề bảo đảm Đảng ta vận hành như một khối thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 vấn đề.

Thứ nhất, phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc rằng các quy định của Đảng là thể chế bản lề bảo đảm Đảng ta vận hành như một khối thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Thứ hai, đổi mới căn bản tư duy phát triển, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực và vốn để tăng trưởng bền vững.

Thứ ba, kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ địa giới hành chính, cục bộ ngành, cục bộ nhiệm kỳ trong quy hoạch phát triển.

Thứ tư, giải phóng sức sản xuất và khơi thông nguồn lực trong dân, đảm bảo mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi hộ kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều trở thành chủ thể của tăng trưởng.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

PV
Hội nghị Trung ương 2 Đảng Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 2 Nghị quyết Thể chế Hệ thống chính trị

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hình ảnh eo biển Hormuz được quan sát từ vệ tinh.
Iran khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz
(Ngày Nay) - Iran khẳng định việc thực thi chủ quyền trong lãnh hải là “quyền tự nhiên” của mình và sẽ thiết lập một cơ chế thường trực để kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này ngay cả sau khi xung đột kết thúc.