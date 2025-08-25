80 năm Ngoại giao Việt Nam: Binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam

(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập, Bộ Ngoại giao vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Ngành trong những năm qua.

Ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Ngành Ngoại giao đã lập nên nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đó là nhận định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) diễn ra ngày 25/8 tại Hà Nội.

Chiến đấu trên mặt trận không tiếng súng

Nhìn lại buổi đầu của ngành, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Giữa thời khắc thiêng liêng khi đất nước giành lại độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời và trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.

Từ phút khởi đầu ấy, ngành Ngoại giao Việt Nam đã mang sứ mệnh cao cả – là “binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam” trên mặt trận không tiếng súng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, gắn kết dân tộc ta với bạn bè năm châu vì lý tưởng hòa bình, công lý và nhân văn.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ngoại giao Việt Nam là những buổi đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập; là những đêm không ngủ gìn giữ chủ quyền Tổ quốc; là sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong từng thời điểm lịch sử quan trọng.

“Từ Hiệp định sơ bộ 6/3, Tạm ước 14/9, Hiệp định Genève 1954 cho đến Hiệp định Paris 1973 - mỗi văn kiện, mỗi dòng chữ đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả máu của bao thế hệ cán bộ ngoại giao. Đó là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh mềm, tầm nhìn chiến lược và nỗ lực không ngừng nghỉ của ngoại giao Việt Nam; là những mốc son chói lọi, là biểu tượng cho bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam,” ông Bùi Thanh Sơn xúc động.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, ngoại giao tiếp tục tiên phong mở đường, góp phần đưa đất nước thoát khỏi thế bị bao vây, cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước, mở rộng cục diện đối ngoại bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, giúp khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

“Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, nay Việt Nam đã là quốc gia phát triển năng động, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Từ một quốc gia còn đứng bên lề các dòng chảy toàn cầu, chúng ta đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế,” người đứng đầu ngành Ngoại giao tổng kết.

Được thử thách, trui rèn trong thực tiễn vào những thời điểm đất nước phải đối mặt với muôn ngàn khó khăn, chặng đường 80 năm qua đã qua chứng kiến sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Nhờ đó, ngành Ngoại giao vinh dự được Nhà nước hai lần trao tặng Huân chương Sao vàng, một lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, danh hiệu cao quý khác.

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập, Bộ Ngoại giao vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất – minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Ngành trong những năm qua.

Viết tiếp trang sử vàng của trí tuệ, khát vọng lớn

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng trong kháng chiến, đối ngoại, ngoại giao là mặt trận không tiếng súng. Sau ngày thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc Đổi mới, đối ngoại-ngoại giao tiếp tục đi đầu, từng bước phá thế bao vây cấm vận, thúc đẩy hội nhập quốc tế, kiến tạo cục diện đối ngoại rộng mở, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại.

Ngoài ra, đối ngoại-ngoại giao là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và cũng là lực lượng chủ công trong nâng tầm vị thế Việt Nam.

Tổng Bí thư cho rằng những nguyên nhân cốt lõi làm nên bản lĩnh và thành công của ngoại giao Việt Nam là sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng đối với đối ngoại, ngoại giao; đường lối đúng đắn, nhất quán, độc lập, tự chủ; tầm nhìn chiến lược của Trung ương Đảng mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư là nhân tố quyết định mọi thắng lợi về đối ngoại, ngoại giao.

Cùng với đó, tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh là kim chỉ nam dẫn đường cho mọi thắng lợi của ngoại giao Việt Nam.

Thứ ba là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng sự ủng hộ, hợp tác rộng rãi của bạn bè, đối tác quốc tế.

Thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, vừa là thách thức, vừa là thời cơ đối với đất nước ta.

Tổng Bí thư yêu cầu Ngoại giao Việt Nam phải không ngừng nâng cao năng lực toàn diện, phải có tầm nhìn chiến lược, nhanh nhạy về chính sách, năng lực dự báo chính xác, bắt kịp tình hình, nghệ thuật xử lý đúng đắn quan hệ với các đối tác; chủ động, tích cực "kết nối-điều phối-dẫn dắt" trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, nhất là những vấn đề mà chúng ta có lợi ích thiết thực. Đồng thời ngoại giao Việt Nam cũng cần tiếp tục đóng góp tích cực vào huy động nguồn lực phục vụ cho phát triển, nhất là vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao; nâng cao hiệu quả sức mạnh truyền thông đối ngoại để củng cố niềm tin, dựng xây hình ảnh quốc gia năng động, sáng tạo có vị thế và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư đề nghị ngành Ngoại giao xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam, cụ thể là toàn diện trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hoá và thông tin đối ngoại.

Ngành Ngoại giao cần bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, cho hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu ngành Ngoại giao xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng ngành Ngoại giao phải viết tiếp những trang sử vàng bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng lớn; phải không ngừng nỗ lực để ngoại giao tiếp tục là ngọn lửa mở đường, là chất keo kết nối lợi ích quốc gia-dân tộc với các xu thế thời đại, là điểm tựa vững chắc cho phát triển của đất nước, là tấm gương sáng về bản lĩnh và cống hiến.

“Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, thế hệ cán bộ ngoại giao ngày nay xin hứa với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân và đồng chí Tổng Bí thư sẽ quyết tâm làm hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, để tiếp tục phát huy lịch sử hào hùng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, góp phần thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc,” Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu.