80 năm Quốc khánh: Cơ sở để Việt Nam đạt được các mục tiêu kỳ vọng vào năm 2050

(Ngày Nay) - Chuyên gia Nga nhận định công cuộc Đổi mới cùng các thành tựu kinh tế-xã hội là cơ sở để Việt Nam vươn tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2050, nâng cao cường vị thế quốc tế.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), phóng viên đã có buổi phỏng vấn bà Valeria Vershinina, Phó Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Học viện Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO) trực thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.

Theo bà Valeria Vershinina, công cuộc Đổi Mới được thực hiện từ năm 1986 là một dấu mốc quan trọng trong chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Việt Nam, đưa đất nước đạt được những kết quả ấn tượng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Trước hết, điều này được chứng minh bằng sự tăng trưởng kinh tế ổn định với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam liên tục duy trì ở mức cao, bất chấp những biến động địa chính trị và cạnh tranh ngày càng gia tăng trên trường quốc tế.

Một chỉ số khác cho thấy tình hình kinh tế-xã hội được cải thiện là GDP bình quân đầu người tăng gần gấp đôi và tỷ lệ nghèo giảm mạnh, hiện chỉ còn dưới 3%. Mức độ hạnh phúc của người dân Việt Nam được cải thiện đáng kể. Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế được đảm bảo, tỷ lệ tử vong giảm và tuổi thọ trung bình tăng.

Không thể phủ nhận rằng, với quá trình đô thị hóa ngày càng tăng, khả năng tiếp cận giáo dục và sự hội nhập của Việt Nam vào hệ thống toàn cầu, Việt Nam cũng đã đạt được những tiến bộ trong việc đảm bảo quyền con người, ngày càng quan tâm đến bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số và bình đẳng giới. Thanh niên Việt Nam đặc biệt năng động trong các hoạt động xã hội. Đây là nguồn tài nguyên vô giá của đất nước.

Cũng theo bà Valeria Vershinina, Việt Nam đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc và đã đạt được một số tiến bộ cụ thể. Việt Nam cũng đang nỗ lực đảm bảo khả năng người dân được tiếp cận năng lượng sạch với giá cả phải chăng.

Chính phủ Việt Nam rất coi trọng phát triển năng lượng xanh và thu hút lượng lớn đầu tư cũng như các đối tác nước ngoài tham gia phát triển lĩnh vực này. Xét về số lượng dự án và năng lực hiện có, Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về khai thác năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, Việt Nam đã tăng cường đóng góp cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã mở rộng đáng kể sự hiện diện trong các phái bộ gìn giữ hòa bình tại châu Phi và tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia các hoạt động này, trở thành hình mẫu trên thế giới.

Việt Nam cũng cam kết giảm phát thải khí nhà kính và là một bên tham gia tích cực Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu. Việt Nam đặt mục tiêu giảm 43,5% lượng khí thải vào năm 2030. Các chiến lược quốc gia cũng đang được xây dựng trong lĩnh vực bảo vệ hệ sinh thái biển, đại dương và hải đảo.

Theo bà Valeria Vershinina, việc hoàn thành các nghĩa vụ của mình chắc chắn sẽ cho phép Việt Nam tiếp tục cải thiện đáng kể mức sống của người dân, cải thiện tình hình môi trường trong nước và đạt được mục tiêu chính là trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2050.