80 năm Quốc khánh Việt Nam: Thắt chặt tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào

Ngày 28/8, tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, Thượng tướng Thongloi Silivong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đại diện các cơ quan, đơn vị của hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) là mốc son chói lọi trong lịch sử, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945 không chỉ khai sinh nước Việt Nam mới mà còn khẳng định quyền con người, quyền dân tộc của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới.

Đại sứ nhấn mạnh thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết tinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời là bài học lịch sử quý báu được vận dụng sáng tạo trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm điểm lại những những thành tựu nổi bật sau 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trên các lĩnh vực, từ chính trị-kinh tế, quốc phòng-an ninh, cho đến đối ngoại và văn hóa-xã hội, nhất là sau gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm năng, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay.

Làm rõ sự kế thừa, phát huy giá trị của Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt là sự giúp đỡ quý báu và to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào các dân tộc anh em.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng điểm lại truyền thống gắn bó keo sơn, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; đồng thời đề xuất những định hướng lớn nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trên mọi lĩnh vực.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào các dân tộc, Thượng tướng Thongloi Silivong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay.

Ông khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là di sản vô giá, vừa là yếu tố quyết định thắng lợi cách mạng của mỗi nước, vừa là tài sản chung cần được gìn giữ, phát huy cho muôn đời sau.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam với hàng trăm bức ảnh và tư liệu quý, phản ánh sinh động chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam trong những năm kháng chiến, cũng như sự hợp tác toàn diện ngày nay.

Triển lãm không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào, củng cố ý chí quyết tâm vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.