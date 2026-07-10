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Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm 921 năm ngày hóa Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt

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(Ngày Nay) - Trong hai ngày 14-15/7/2026 (tức mùng 1 và mùng 2 tháng 6 năm Bính Ngọ), Ban Tổ chức Lễ hội làng Phúc Xá sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm 921 năm ngày hóa Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt (1105-2026) tại Đình Phúc Xá (làng Bắc Biên, phường Bồ Đề, Hà Nội), kết hợp chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng với chủ đề "Phúc Xá Bắc Biên – Tiếp nối mạch nguồn văn hóa".
Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm 921 năm ngày hóa Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt

Sự kiện được tổ chức theo kế hoạch của Ban Tổ chức Lễ hội làng Phúc Xá nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương, đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc của di sản văn hóa làng Bắc Biên tới người dân và du khách.

Làng Phúc Xá – Bắc Biên là một trong những cộng đồng có lịch sử lâu đời gắn với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long – Hà Nội. Địa phương hiện lưu giữ hệ thống di tích gồm đình, chùa và các đền truyền thống, phản ánh chiều sâu lịch sử và đời sống văn hóa của cư dân qua nhiều thế kỷ.

Đặc biệt, chùa An Xá là nơi lưu giữ Chuông An Xá - Bảo vật Quốc gia. Đây là hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt khi ghi lại những tư liệu quan trọng về cộng đồng Cơ Xá thông qua các chỉ dụ miễn sưu thuế dưới thời Lê - Trịnh, góp phần làm sáng tỏ nhiều tư liệu về lịch sử địa phương.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống như lễ rước Văn, tế Thánh, dâng hương và lễ tưởng niệm Thái úy Lý Thường Kiệt, lễ hội năm nay được mở rộng với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Không gian văn hóa "Phúc Xá Bắc Biên – Tiếp nối mạch nguồn văn hóa" sẽ giới thiệu tới công chúng những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đang được cộng đồng gìn giữ.

Theo Ban Tổ chức, chuỗi hoạt động sẽ bao gồm triển lãm ảnh về lịch sử, các di tích, lễ hội và đời sống của làng Bắc Biên; không gian chợ quê giới thiệu các sản phẩm ẩm thực, nông sản và vật phẩm lưu niệm; góc thư pháp; khu vực check-in; các trò chơi dân gian cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian phù hợp với không gian lễ hội.

Thông qua các hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu tới công chúng không chỉ hệ thống di tích lịch sử của địa phương mà còn những giá trị di sản văn hóa phi vật thể như các nghi lễ truyền thống, phong tục tập quán, ký ức cộng đồng, nghệ thuật dân gian và lối sống làng Việt vẫn đang được bảo tồn và tiếp nối.

Theo kế hoạch, ngày đầu tiên của lễ hội (14/7) sẽ diễn ra lễ rước Văn từ Đình Phúc Xá đến Đền Đức Ông và trở về đình từ 14h đến 15h30. Từ 16h đến 17h, đội tế nam thực hiện nghi lễ thập bái, tứ chiếu lễ Thánh.

Từ 17h30 đến 21h cùng ngày sẽ diễn ra chương trình giao lưu văn hóa "Phúc Xá Bắc Biên – Tiếp nối mạch nguồn văn hóa", kết hợp nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách như triển lãm ảnh lịch sử, không gian chợ quê, khu ẩm thực và sản vật địa phương, góc thư pháp, khu chụp ảnh check-in, các trò chơi dân gian và chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Ngày 15/7, các nghi lễ truyền thống tiếp tục được tổ chức từ sáng sớm. Từ 6h30 đến 8h, đội tế nam thực hiện nghi lễ Thánh; từ 8h đến 9h diễn ra nghi lễ dâng hương lễ Thánh. Sau đó là chương trình văn nghệ, biểu diễn Trống hội Thăng Long, diễn văn khai mạc và lễ tưởng niệm 921 năm ngày hóa Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt. Từ 10h đến 11h30, nhân dân và du khách sẽ vào lễ Thánh.

Ban Tổ chức cho biết, lễ tưởng niệm năm nay không chỉ là dịp tri ân công lao của Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt mà còn tạo cơ hội để người dân địa phương, các nhà nghiên cứu, cơ quan báo chí và du khách cùng trải nghiệm không gian văn hóa làng truyền thống vẫn hiện hữu giữa lòng Hà Nội. Qua đó góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản.

PV
Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt Đình Phúc Xá Làng Bắc Biên

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