AFF Cup nữ 2025: Đội tuyển Việt Nam sớm giành vé bán kết?

(Ngày Nay) - Đội tuyển Việt Nam chỉ cần giành chiến thắng trước Indonesia ở lượt trận thứ 2 bảng A là sẽ sớm giành vé vào bán kết giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025) bằng màn chạm trán Đội tuyển Indoneisa ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Cuộc đối đầu được mong đợi này sẽ diễn ra vào lúc 19g30 tối nay (9/8) trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng).

Trận đấu này cũng có ý nghĩa rất lớn quyết định tấm vé vào bán kết AFF Cup 2025 sớm của thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Trước lượt trận thứ 2 bảng A, Đội tuyển nữ Việt Nam đang có 3 điểm cùng hiệu số +6 sau chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Đội tuyển Campuchia ở ngày ra quân.

Trái ngược với đội chủ nhà, các cô gái Indonesia đã phải nhận thất bại đậm 0-7 trước Đội tuyển Thái Lan.

Như vậy, sau lượt trận ra quân, Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đang cùng có 3 điểm, nhưng đội chủ nhà xếp sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Với cục diện hiện tại cùng đẳng cấp chênh lệch giữa các đội, bảng A được dự báo sẽ sớm ngã ngũ ngay sau khi lượt trận thứ 2 khép lại.

Như vậy, Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chỉ cần chiến thắng trước các đối thủ yếu ở lượt đấu thứ hai là chắc chắn đi tiếp.

So sánh thực lực hiện tại, Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Indonesia để thẳng tiến bán kết. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh ngôi đầu bảng, đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức Chung cần phải giành chiến thắng thật đậm trước Indonesia.

Ở những cuộc chạm trán trước đây, Đội tuyển Việt Nam đều đã giành chiến thắng đậm mỗi khi đối đầu Indonesia, trong đó phải kể đến màn "hủy diệt" 14-0 vào năm 2011 tại Lào.

Nếu duy trì phong độ, các cô gái của chúng ta hoàn toàn có thể nối dài mạch trận đó và nắm lợi thế trước khi có trận cầu tranh vị trí nhất bảng với Thái Lan ở lượt cuối.

Tại giải đấu năm nay, Indonesia có sự góp mặt của 3 ngôi sao nhập tịch gồm Isa Warps, Estella Loupattij và Noa Leatomu, nhưng những sự tăng cường này chưa thể giúp cho họ tăng sức mạnh.

Điều đó đã phần nào đã được minh chứng trong thất bại đậm 0-7 trước Thái Lan. Thế nên, thật khó để tin rằng Indonesia có thể làm nên bất ngờ trước đội chủ nhà Việt Nam.

Tuy nhiên, trong tình thế không còn gì để mất, đội bóng của Huấn luyện viên Joko Susilo chắc chắn sẽ bước vào trận đấu với Việt Nam bằng tinh thần quyết tâm cao nhất.

Đội tuyển Indonesia nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự số đông và không loại trừ khả năng chơi rắn để ngăn cản các tình huống tấn công của đội chủ nhà.

Đây là điều mà Huấn luyện viên Mai Đức cần chú ý, bởi ngoài nhiệm vụ giành chiến thắng Đội tuyển Việt Nam cũng cần phải đảm bảo lực lượng tốt nhất cho mục tiêu xa hơn là chức vô địch Đông Nam Á.

Vì thế, "thuyền trưởng" của Đội tuyển Việt Nam rất có thể sẽ điều chỉnh đội hình để nhằm bảo toàn lực lượng với việc tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân, giúp các cầu thủ này tìm được cảm giác bóng và tích lũy thêm kinh nghiệm chuẩn bị cho vòng đấu knock-out.

Nhưng để đảm bảo chiến thắng, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng có thể tung đội hình mạnh nhất như ngày ra quân, rút các trụ cột ra khỏi sân, thay họ bằng những cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, với việc thi đấu muộn hơn Thái Lan, ông Chung sẽ có những tính toán chi tiết sau khi nhận được kết quả của trận đấu trước đó.

Ở lượt trận thứ 2 này, Đội tuyển Thái Lan sẽ đối đầu Đội tuyển Campuchia vào lúc 16 giờ 30. Thái Lan được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Campuchia nên khả năng đội bóng này sẽ có thêm trận thắng đậm là rất lớn.

Tỷ số trận đấu này cũng sẽ ảnh hướng rất nhiều đến trận quyết đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng.

Nếu kém hơn về hiệu số bàn thắng bại sau lượt trận thứ 2, Đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận cầu quyết định mới có được ngôi đầu bảng A.