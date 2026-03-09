Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025 (đợt 3): Đưa văn hóa đọc đến trẻ em cả nước

(Ngày Nay) - Ngày 9/3, Báo Phụ nữ TPHCM đã trao giải cho các thí sinh của Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025 (đợt 3).
Báo Phụ nữ TPHCM trao giải đợt 3 Cuộc thi “Kể chuyện sách với thiếu nhi” tại trường tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội).
Báo Phụ nữ TPHCM trao giải đợt 3 Cuộc thi “Kể chuyện sách với thiếu nhi” tại trường tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội).

Giải Nhất thuộc về em Văn Huỳnh Ngọc Diệp (Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, TPHCM) với video kể chuyện sách Cổ tích thế giới hay nhất. Hai giải Nhì được trao cho em Nguyễn Hà Chi (Trường tiểu học Lomonoxop, Hà Nội) với video kể chuyện sách Chuyện kể hàng đêm dành cho các cô bé cá tính và em Huỳnh Thị Mỹ Ngọc (Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, An Giang) với video kể chuyện sách Cá Linh đi học.

Giải Ba thuộc về em Nguyễn Ngọc Minh Châu (Trường tiểu học Lômônôxốp, Hà Nội) với video kể chuyện sách Những chuyến phiêu lưu qua thư của Felix.

Ban tổ chức cũng trao 3 giải khuyến khích cho các thí sinh: Nguyễn Khánh Phương với tác phẩm Võ Thị Sáu; Trần Minh Anh với Totto-chan bên cửa sổ; và Trần Như Khánh Ngọc với Nàng heo Anie gầy còm.

Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025 (đợt 3): Đưa văn hóa đọc đến trẻ em cả nước ảnh 1
Bà Nguyễn Ngọc Hương Nhu trao giải Nhất Cuộc thi Kể chuyện sách với thiếu nhi đợt 3 cho em Văn Huỳnh Ngọc Diệp, học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM

Theo Ban tổ chức, đợt 3 được xem là đợt thi có tính cạnh tranh cao nhất kể từ khi cuộc thi khởi động, với số lượng thí sinh dự thi tăng mạnh. Nhiều bài thi thể hiện sự chỉn chu trong việc lựa chọn sách, khả năng kể chuyện và sự sáng tạo trong cách thể hiện.

Bà Nguyễn Ngọc Hương Nhu – Thư ký Chi hội Báo Phụ nữ TPHCM – cho biết thông qua cuộc thi, báo mong muốn truyền cảm hứng để các em nhỏ tiếp tục phát huy tinh thần đọc và học, chia sẻ những cuốn sách hay và hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày. Theo bà, sự đồng hành của phụ huynh và thầy cô giáo có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho các em.

Thầy Lê Tấn Thời - Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn - cho rằng cuộc thi với chủ đề Một trang sách, một hạt mầm yêu thương là hoạt động có ý nghĩa đối với học sinh nhà trường. Nhiều học sinh tham gia, nhiều bài viết được đăng tải và hai học sinh của trường vào vòng bán kết đã góp phần lan tỏa thói quen đọc sách, đồng thời tạo thêm động lực để thầy cô và học sinh cùng trải nghiệm, học hỏi.

Nhà văn Lê Quang Trạng - tác giả “Cá Linh đi học - chia sẻ ông bất ngờ khi tham dự lễ trao giải và thí sinh lần này lại thể hiện đúng tác phẩm của mình. Theo ông, qua cuộc thi có thể thấy tình yêu sách và văn chương vẫn hiện diện trong nhiều học sinh, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường.

Cô Phạm Thị Thiếp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội) cho rằng cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh xã hội ngày càng quan tâm đến phát triển văn hóa đọc nên có ý nghĩa thiết thực. Tại trường, nhà trường luôn chú trọng xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh và khuyến khích phụ huynh cùng đồng hành trong việc lan tỏa văn hóa đọc trong gia đình.

Em Huỳnh Thị Mỹ Ngọc (lớp 9A8, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn) bật mí, việc tham gia cuộc thi giúp em có thêm trải nghiệm về văn hóa đọc, lan tỏa những suy nghĩ tích cực về sách và rút ra nhiều bài học từ những cuốn sách đã đọc.

Sau 9 tháng phát động (từ tháng 6/2025 đến nay), cuộc thi “Kể chuyện sách với thiếu nhi” do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo phụ huynh và thiếu nhi.

Trong khuôn khổ lễ trao giải đợt 3, Báo Phụ nữ TPHCM cũng tiếp tục phát động mùa 2 của Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi, dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026, nhằm tiếp tục tạo sân chơi để các em nhỏ chia sẻ niềm yêu thích đọc sách và lan tỏa những câu chuyện đẹp từ trang sách.

