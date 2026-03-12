“Quỷ nhập tràng 2” hội tụ diễn viên hai miền Bắc - Nam

(Ngày Nay) - Thương hiệu phim kinh dị Việt ăn khách nhất “Quỷ nhập tràng” ra mắt phần 2 với suất chiếu sớm từ ngày 12/3. Tác phẩm của đạo diễn Pom Nguyễn (cố vấn: đạo diễn Nhất Trung) quy tụ dàn diễn viên từ hai miền Bắc - Nam với Vân Dung, Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Khả Như, Ngọc Hương, Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Lê Thúy, Huỳnh Minh Hiệp…

Diễn viên 2 miền mang đến nhiều màu sắc

Đạo diễn Pom Nguyễn cho biết Quỷ nhập tràng định hướng lâu dài là quy tụ từ các nghệ sĩ kỳ cựu đến những diễn viên trẻ. “Một bộ phim phát hành là dành cho khán giả cả nước, nên việc có sự tham gia của diễn viên nhiều vùng miền sẽ tạo nên sự đa dạng và đầy đủ cho dự án” - Pom Nguyễn nói thêm.

Tròn 1 năm trước, Quỷ nhập tràng lần đầu ra mắt khán giả với dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Khả Như, NSƯT Phú Đôn, Vân Dung, NSND Thanh Nam, Hoàng Mèo, Thanh Tân, Trung Ruồi, Kiều Chi… Phim gặt hái thành công lớn nơi phòng vé với 150 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Quỷ nhập tràng phần 2 giữ lại bộ đôi nam nữ chính Quang Tuấn - Khả Như, nghệ sĩ Vân Dung, đồng thời trình làng gương mặt trẻ mới Ngọc Hương trong một vai diễn quan trọng bậc nhất với tạo hình ma mị.

Khả năng kết nối diễn viên hai miền là nguyên tố góp phần sức hút cho câu chuyện phim. Cụ thể trong phần phim mới, nhân vật dì Hồng trong gia tộc do nghệ sĩ Vân Dung chiếm nhiều thời lượng và khai thác tối đa kinh nghiệm hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật của chị. Vân Dung không chỉ là gương mặt quen thuộc với sân khấu hài phía Bắc mà đã Nam tiến, lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh từ phim Quỷ nhập tràng năm ngoái. Chị mang lại tiếng cười nhẹ nhàng hơn cho phần 2 vốn cũng đậm đặc chất kinh dị nặng đô như phần 1 (phim dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên).

Vân Dung cũng tái hợp với Doãn Quốc Đam – người đóng vai phản diện, là nút thắt hé lộ một bí mật lớn bị chôn giấu trong diễn tiến chuyện phim. Nam diễn viên phía Bắc vừa qua được yêu thích từ vai diễn cộm cán trong phim tâm lý hành động Truy tìm long diên hương của đạo diễn Dương Minh Chiến – một bom tấn của điện ảnh Việt năm 2025 với hơn 200 tỷ đồng doanh thu.

Lần này, Doãn Quốc Đam đóng một vai diễn có tính chất phản diện, tính cách bất cần nhưng giúp khán giả khám phá một trong những bí mật lớn của phim.

Trong buổi giao lưu ra mắt phim ngày 10/3, diễn viên Quang Tuấn lẫn Khả Như đều cho rằng việc diễn viên nhiều vùng miền tham gia Quỷ nhập tràng 2 là một ý tưởng tích cực, giúp bộ phim có thêm nhiều màu sắc, các thế hệ diễn viên khác nhau cùng làm việc, trao đổi hỗ trợ lẫn nhau giúp bầu không khí hậu trường tăng tính gắn kết tập thể

Luật nhân quả và sự trả giá của cái ác

Quỷ nhập tràng 2 mượn truyền thuyến kinh dị trong văn hóa dân gian Việt Nam (hiện tượng quỷ nhập tràng) để gửi thông điệp “ác giả ác báo”, nhấn mạnh luật nhân quả để mọi người cần suy nghĩ và tránh xa. Không gian kinh dị mở ra với bối cảnh một gia tộc miền quê làm xưởng vải nhuộm. Nơi đây có những bí mật bị chôn vùi trong quá khứ, bỗng dần được hé lộ qua các biến cố bất ngờ tác động đến từng thành viên.

Trong câu chuyện được xem là tiền truyện so với Quỷ nhập tràng chiếu năm 2025, Nhân vật nữ chính Minh Như (Khả Như đóng) vốn gây ấn tượng từ phần đầu, nay trở về thăm nhà dù bị người cha phản ứng và liên tục đuổi đi với suy nghĩ chính cô là người mang đến những xui rủi trong nhà. Trong khi đó, cô em gái của Như là Mỹ Ngọc (Ngọc Hương đóng) bắt đầu có những hành vi bất thường, được bác sĩ chuẩn đoán cô bị tâm thần. Mỹ Ngọc đã bị thế lực tà ác chiếm giữ không rõ nguyên do, trở thành mắt xích quan trọng cho loạt biến cố bi kịch của gia đình.

Quỷ nhập tràng 2 đào sâu vào những lựa chọn sai lầm trong quá khứ một khi con người tham lam và muốn có được những điều như ý song phải phó mặc cho quỷ dữ. Cái ác, những mâu thuẫn nội tại từ đó xuất hiện và ngày càng khiến con người lún sâu vào tội lỗi. Để rồi ai cũng phải trả giá cho những lầm lạc. Khi niềm tin con người lung lay, những mâu thuẫn bị che giấu mới là nguyên nhân dẫn đến bi kịch chứ không phải chỉ có thế lực siêu nhiên thao túng.

Dàn diễn viên cũ lẫn mới mang đến nhiều lớp cá tính và sắc màu diễn xuất khác nhau, giúp câu chuyện thêm nhiều xung đột tâm lý sâu sắc, giàu tầng nghĩa. Hệ thống bối cảnh được thiết kế quy mô, chân thực từ ngôi nhà cổ đến xưởng nhuộm vải truyền thống, từ rừng cây âm u đến không gian ruộng đồng hiu quạnh, mang đến bầu không khí ngột ngạt, giúp người xem trải nghiệm cảm giác dõi theo hành tung của các nhân vật xuyên suốt từ đầu chí cuối.