Chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh

Chuỗi hoạt động sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM từ ngày 24 đến 26/3, gồm có: hội thảo khoa học với chủ đề “Phan Châu Trinh và tinh thần “Chi bằng học”: tư tưởng khai minh, giáo dục và phát triển quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và thời đại AI”; triển lãm số “Khai minh và đối thoại” về tinh thần “Chi bằng học” của Phan Châu Trinh; chiếu phim tài liệu “Phan Châu Trinh - Ngọn đuốc khai minh và bản giao hưởng thế kỷ”; và đặc biệt là chương trình nghệ thuật tổng hợp, sân khấu hóa, kết hợp ca - múa - nhạc - tọa đàm với tư liệu hình ảnh/clip chủ đề “Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt” nhằm truyền tải thông điệp “khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh”.

Chuẩn bị cho chuỗi hoạt động ý nghĩa trên, Trường Đại học Văn hóa TPHCM tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác, gồm có: Đại Học Fulbright Việt Nam (FUV) - Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Nam (VSC), Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM, Bảo tàng Lịch sử TPHCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Áo dài, Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện - Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Phiêu Linh, công ty TNHH ART STAGE, công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện ART STUDIO.

Theo ông Nguyễn Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam (Đại học Fulbright Việt Nam), đây là một dự án rất có ý nghĩa, bởi nó không chỉ tưởng niệm một nhân vật lớn của lịch sử Việt Nam hiện đại, mà còn tạo ra một không gian để học thuật, nghệ thuật, tư liệu và công chúng cùng gặp nhau. Qua đó, di sản tư tưởng của Phan Châu Trinh không chỉ được nghiên cứu, mà còn được giới thiệu, diễn giải và lan tỏa bằng nhiều hình thức phù hợp với xã hội đương đại.

Sự hợp tác này chia sẻ mục tiêu chung của các đơn vị, trước hết là cùng nhau bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam với niềm tin rằng di sản không phải là cái gì chỉ để lưu giữ trong kho, mà cần được nghiên cứu, giới thiệu và tiếp tục sống trong đời sống hiện tại.

Chuỗi hoạt động cũngmở ra diễn đàn học thuật liên ngành để tái đọc, tái diễn giải và đối thoại khoa học về tư tưởng “Chi bằng học” của Phan Châu Trinh trong mối liên hệ với tư tưởng khai minh, giáo dục và phát triển quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.