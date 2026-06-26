Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Người thân đã đến nhận lại trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Hoằng Phúc

Nguyễn Hoàng Anh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Phát hiện bị bỏ rơi tại chùa Hoằng Phúc vào sáng 25/6, cháu bé sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi đã được lực lượng chức năng kịp thời chăm sóc và hỗ trợ làm thủ tục bàn giao lại cho người thân ngay trong chiều cùng ngày.

Chiều 25/6, thông tin từ Công an xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau thời gian Công an xã phối hợp với UBND xã, cơ sở y tế và các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ, chăm sóc cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực chùa Hoằng Phúc, đồng thời tiến hành xác minh thân nhân, đến chiều cùng ngày, người nhà của cháu bé đã liên hệ với cơ quan chức năng và làm thủ tục nhận lại cháu để tiếp tục chăm sóc.

Người thân đã đến nhận lại trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Hoằng Phúc ảnh 1

Cháu bé 3 ngày tuổi bị người nhà bỏ rơi tại ghế đá chùa Hoằng Phúc được công an xã Tân Mỹ và chính quyền địa phương hỗ trợ, chăm sóc.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng 25/6, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại khu vực chùa Hoằng Phúc và trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Mỹ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa cháu bé đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, đồng thời tổ chức chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ.

Việc người thân kịp thời liên hệ và nhận lại cháu bé không chỉ giúp em được trở về trong vòng tay gia đình mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc nhanh chóng, nhân văn của lực lượng Công an xã, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Nguyễn Hoàng Anh
chùa Hoằng Phúc trẻ em Quảng Trị sơ sinh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1
Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1
(Ngày Nay) - Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng. Khi kim loại quý không còn hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 để “chọn mặt gửi vàng”. Với lợi thế bàn giao sớm nhất Vinhomes Global Gate Hạ Long, cơ hội đón đầu 21 triệu lượt du khách/năm đang rộng mở trước mắt.Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng.
Bỏ quy định dành 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Bỏ quy định dành 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính.
Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient
Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient
(Ngày Nay) - Từ ngày 16 đến 19/6/2026, tại thành phố Lorient, tỉnh Morbihan, Cộng hòa Pháp, đã diễn ra Festival Vietnam lần thứ tư nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế. Sự kiện do Hiệp hội ART SPACE, phối hợp cùng Tòa thị chính thành phố Lorient, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, Hiệp hội Appel Lorient,... mang đến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.