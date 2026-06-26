Người thân đã đến nhận lại trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Hoằng Phúc

(Ngày Nay) - Phát hiện bị bỏ rơi tại chùa Hoằng Phúc vào sáng 25/6, cháu bé sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi đã được lực lượng chức năng kịp thời chăm sóc và hỗ trợ làm thủ tục bàn giao lại cho người thân ngay trong chiều cùng ngày.

Chiều 25/6, thông tin từ Công an xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau thời gian Công an xã phối hợp với UBND xã, cơ sở y tế và các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ, chăm sóc cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực chùa Hoằng Phúc, đồng thời tiến hành xác minh thân nhân, đến chiều cùng ngày, người nhà của cháu bé đã liên hệ với cơ quan chức năng và làm thủ tục nhận lại cháu để tiếp tục chăm sóc.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng 25/6, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại khu vực chùa Hoằng Phúc và trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Mỹ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa cháu bé đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, đồng thời tổ chức chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ.

Việc người thân kịp thời liên hệ và nhận lại cháu bé không chỉ giúp em được trở về trong vòng tay gia đình mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc nhanh chóng, nhân văn của lực lượng Công an xã, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.