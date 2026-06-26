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Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát hoạt động giảng dạy liên quan ông Nguyễn Thành Nam

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 26/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3936/BGDĐT-GDDH yêu cầu các đơn vị đào tạo báo cáo việc mời, phân công ông Nguyễn Thành Nam tham gia giảng dạy, thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, tọa đàm, diễn thuyết hoặc các hoạt động học thuật khác tại cơ sở đào tạo đến thời điểm hiện tại.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi xuất bản phẩm "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng và một số nội dung chưa phù hợp theo quy định của pháp luật về xuất bản.

Để kịp thời nắm bắt tình hình, tăng cường công tác quản lý hoạt động thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề và các hoạt động học thuật trong các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học; các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ và các cơ sở giáo dục có hoạt động giáo dục đại học thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, báo cáo việc mời, phân công ông Nguyễn Thành Nam tham gia giảng dạy, thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, tọa đàm, diễn thuyết hoặc các hoạt động học thuật khác (nếu có) tại cơ sở đào tạo đến thời điểm hiện tại. Đối với từng hoạt động đã tổ chức, đề nghị cung cấp các thông tin chủ yếu gồm: thời gian tổ chức, đơn vị chủ trì, hình thức tổ chức, nội dung trao đổi hoặc giảng dạy, đối tượng tham dự và các tài liệu liên quan (nếu có).

Báo cáo của các cơ sở đào tạo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 28/6/2026 để phục vụ việc đánh giá tình hình và xem xét, quyết định các biện pháp quản lý phù hợp theo quy định.

Thứ hai, rà soát và nghiêm túc chấn chỉnh việc mời giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên, diễn giả và các cá nhân tham gia hoạt động học thuật; bảo đảm nội dung trao đổi, giảng dạy phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên.

PV
Giáo dục

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