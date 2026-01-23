[Ảnh] Bộ Chính trị Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội

Chiều 23/1, tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV đã ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt BCH Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Đoàn Thư ký đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIV của Đảng.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.
Các đại biểu quốc tế dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các đại biểu quốc tế dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Cách mạng, của Nhân dân.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Cách mạng, của Nhân dân.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Cách mạng, của Nhân dân.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Cách mạng, của Nhân dân.
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội.
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự phiên Bế mạc Đại hội XIV của Đảng.
Các đại biểu dự phiên Bế mạc Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự phiên Bế mạc Đại hội XIV của Đảng.
(Ngày Nay) - Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con tại nhà, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh triển khai phương án đón và quản lý học sinh tại trường bảo đảm an toàn.
(Ngày Nay) - Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.
(Ngày Nay) - Thất bại không xóa đi hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Ngược lại, thất bại giúp các cầu thủ trẻ có thêm nhiều bài học quý báu để trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong tương lai.
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.
(Ngày Nay) - Đánh dấu tròn một năm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng trên cương vị tổng thống thứ 47 của Mỹ, Nhà Trắng mô tả 365 ngày qua là “thời kỳ chuyển đổi chưa từng có trong lịch sử” để tái thiết “thời đại hoàng kim” cho nước Mỹ với hàng trăm thành tựu được chính quyền Tổng thống Trump liệt kê.
(Ngày Nay) - Chiều 21/1, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc”. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/2/2026 (tức từ ngày 19 đến 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội).
(Ngày Nay) - Bộ Y tế đã ban hành 16 bài hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đây là căn cứ để các cơ sở y tế trên toàn quốc xây dựng hướng dẫn chẩn đoán bệnh y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và hiện đại tại đơn vị.
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.