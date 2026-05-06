Việt Nam và các quốc gia ASEAN đoàn kết "Cùng chèo lái tương lai chung"

Ấn phẩm về Việt Nam tạo dấu ấn đặc biệt tại hội chợ Sách Quốc tế Buenos Aires (Ngày Nay) - Những ấn phẩm về Việt Nam tại hội chợ sách không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với độc giả quốc tế

Bộ Y tế khuyến cáo về virus Hanta sau chùm ca tử vong ở tàu du lịch nước ngoài (Ngày Nay) - Virus Hanta là nhóm virus có thể gây bệnh nặng ở người, như hội chứng phổi do virus Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở và có thể tử vong.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ "đại dịch số" (Ngày Nay) - Một báo cáo mới do các cơ quan Liên hợp quốc công bố ngày 5/5 cảnh báo thế giới có thể đối mặt với một “đại dịch số” nếu các mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn, đồng thời kêu gọi các quốc gia phối hợp hành động để tăng cường khả năng chống chịu của hạ tầng số.

Khẳng định lập trường, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa (Ngày Nay) - Ngày 5/5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5/2026 đến ngày 16/8/2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:

Xanh hóa ngành vật liệu xây dựng là yêu cầu cấp thiết (Ngày Nay) -Chia sẻ tại Hội thảo “Vật liệu xây dựng xanh, xu thế phát triển bền vững” chiều ngày 5/5/2026, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định: xanh hóa ngành vật liệu xây dựng không chỉ là một xu hướng, mà trở thành yêu cầu cấp thiết của phát triển.

Bộ Công Thương ban hành quy định mới về xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Ngày Nay) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 22/2026/TT/BCT ngày 29/4/2026 quy định về hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý (Ngày Nay) - Lễ hội ngày nay không còn bó hẹp trong không gian làng xã mà đã mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Sự chuyển dịch này mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian lễ hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giới hạn bền vững.

“Y Vân” - phim về nhạc sĩ “60 năm cuộc đời” đoạt giải tại Mỹ (Ngày Nay) - Ngày 4/5, “Y Vân” - bộ phim về vị nhạc sĩ lừng danh Y Vân (1933 - 1992) tác giả các ca khúc “Sài Gòn”, “Lòng Mẹ”, “60 năm cuộc đời”, “20-40”… do Khoa Hà và Victor Velle đồng đạo diễn , đoạt giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Atlanta (Mỹ) lần thứ 50 - 2026.

Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt (Ngày Nay) - Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu, mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.