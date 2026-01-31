ASEAN - Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ở Biển Đông

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 30/1, tại Cebu, Philippines, đã diễn ra Hội nghị các quan chức cấp cao (SOM) ASEAN - Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 25 (SOM-DOC 25).
Ngày 30/1, tại Cebu, Philippines, đã diễn ra Hội nghị các quan chức cấp cao (SOM) ASEAN - Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 25 (SOM-DOC 25).
Ngày 30/1, tại Cebu, Philippines, đã diễn ra Hội nghị các quan chức cấp cao (SOM) ASEAN - Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 25 (SOM-DOC 25).

Hội nghị do Malaysia trong cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc và Trung Quốc đồng chủ trì, với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao/Quan chức cấp cao các nước ASEAN và Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN - Việt Nam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Tại cuộc họp, các nước ASEAN và Trung Quốc đã trao đổi về tình hình Biển Đông, kiểm điểm việc triển khai DOC và tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Về tình hình Biển Đông, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, khẳng định cam kết nỗ lực xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Nhân dịp này, các nước hoan nghênh việc Campuchia đã chính thức phê chuẩn UNCLOS.

Các nước tái khẳng định tầm quan trọng của DOC và ghi nhận một số kết quả đã đạt được trong việc thực hiện tuyên bố thời gian qua, trong đó có các hoạt động hợp tác thực chất giúp củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác giải quyết những thách thức chung.

Về phương hướng thời gian tới, các nước nhất trí tiếp tục nỗ lực bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả toàn bộ các điều khoản của DOC, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC.

Hội nghị ghi nhận những tiến triển trong việc đàm phán COC, nhất trí cần nỗ lực đẩy nhanh tiến trình đàm phán, trong đó có gia tăng tần suất họp, nhằm sớm đạt được một Bộ Quy tắc hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang ghi nhận những kết quả và tiến triển đã đạt trong thực hiện DOC và đàm phán COC; nhấn mạnh duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông là đáp ứng lợi ích chung của tất cả các nước, đồng thời phù hợp nhận thức chung đã đạt giữa lãnh đạo cấp cao ASEAN và Trung Quốc, như được phản ánh tại các hội nghị cấp cao vừa qua. Theo đó, về tình hình Biển Đông, Thứ trưởng bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp thời gian vừa qua, yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Khẳng định DOC là một trong những văn kiện nền tảng trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc, Thứ trưởng đề nghị các nước tiếp tục nỗ lực hết sức mình bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các điều khoản, cam kết trong DOC, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực nói chung, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC.

Về COC, Thứ trưởng khẳng định cam kết của Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia, đóng góp trách nhiệm, thiện chí cùng các nước đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm đạt được một COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982; nhấn mạnh một Bộ Quy tắc như vậy mới có thể góp phần hữu hiệu vào việc duy trì hòa bình, thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cũng đã có các cuộc tiếp xúc với Trưởng đoàn Trung Quốc và một số nước ASEAN.

PV
ASEAN Trung Quốc Biển Đông DOC SOM Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh hoạ.
TP HCM: Rà soát dữ liệu học sinh phục vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
(Ngày Nay) - Triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3/2-3/3, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để kiểm tra và xác nhận thông tin học sinh.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho các đồng chí Lê Minh Trí (bên trái) và Đoàn Minh Huấn (bên phải). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm cán bộ
(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Học sinh TP Hồ Chí Minh trong một buổi tư vấn hướng nghiệp.
Chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực TP HCM
(Ngày Nay) - TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 nâng tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, đại học và tăng mạnh người học các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với chuyển đổi số, kinh tế tri thức và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Apple sẽ ưu tiên ra mắt các mẫu iPhone cao cấp trong năm 2026
Apple sẽ ưu tiên ra mắt các mẫu iPhone cao cấp trong năm 2026
(Ngày Nay) - Theo Nikkei Asia, Apple đang ưu tiên sản xuất và xuất xưởng 3 mẫu iPhone cao cấp nhất trong dòng iPhone mới năm 2026, đồng thời trì hoãn việc xuất xưởng mẫu tiêu chuẩn, trong bối cảnh hãng điều chỉnh chiến lược tiếp thị và đối mặt với những khó khăn trong chuỗi cung ứng.
TP HCM tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Nipah cho cơ sở y tế
TP HCM tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Nipah cho cơ sở y tế
(Ngày Nay) - Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập, ngành y tế TP Hồ Chí Minh tăng cường năng lực cho tuyến cơ sở thông qua tập huấn cập nhật hướng dẫn giám sát, chẩn đoán, điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm phát hiện sớm, xử trí kịp thời và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Trọn vẹn tình xuân Tây Bắc trong hộp quà tết Shanam
Trọn vẹn tình xuân Tây Bắc trong hộp quà tết Shanam
(Ngày Nay) -Hộp quà Tết Shanam không chỉ đặc biệt với những phẩm quà ngon, lành mà còn chứa đựng những câu chuyện thú vị, ấm áp, đầy sức sống về con người vùng cao, đậm đà, trọn vẹn như hương xuân, vị tết vùng rẻo cao Tây Bắc
Quà tết 2026: Táo Sơn Tra sấy dẻo - biến chua chát thành ngọt lành xuân mới
Quà tết 2026: Táo Sơn Tra sấy dẻo - biến chua chát thành ngọt lành xuân mới
(Ngày Nay) -Ở vùng rẻo cao Tây Bắc, có một loài cây biểu tượng cho sức sống, sự bền bỉ và kiên trì, đó là cây táo mèo, còn có tên khoa học là Sơn Tra. Táo Sơn Tra rất quý nhưng không dễ ăn vì chua và chát. Tuy nhiên, công nghệ ủ men đặc biệt của nhà trà Shanam đã biến vị chua chát này thành ngọt lành, đượm vị, là món quà gửi gắm mong ước tốt lành đầu năm mới.