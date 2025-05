Avery Dennison và Shenzhou Group khánh thành nhà máy liên doanh tại Củ Chi: bước tiến đổi mới ngành dệt may Việt Nam

(Ngày Nay) - Tại Khu Công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Avery Dennison (NYSE: AVY) – tập đoàn toàn cầu về khoa học vật liệu và giải pháp nhận diện kỹ thuật số – đã khánh thành nhà máy liên doanh với Shenzhou Group, một trong những nhà sản xuất dệt kim tích hợp lớn nhất thế giới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn của cả hai bên, khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới và phát triển bền vững ngành dệt may Việt Nam.

Nâng tầm sản xuất với công nghệ hiện đại

Nhà máy mới chuyên sản xuất các giải pháp may mặc và nhận diện kỹ thuật số, bao gồm nhãn thông minh RFID và sản phẩm Embelex, nhằm nâng cao giá trị thương hiệu, tăng tính minh bạch chuỗi cung ứng và thúc đẩy năng lực sản xuất nội địa. Cơ sở này được thiết kế linh hoạt, sẵn sàng mở rộng trong tương lai, hỗ trợ hiện đại hóa ngành dệt may Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các thương hiệu toàn cầu và thị trường nội địa.

Hợp tác chiến lược vì tương lai bền vững

Sự hợp tác giữa Avery Dennison và Shenzhou Group, khởi nguồn từ năm 2005, thể hiện sức mạnh của việc kết hợp công nghệ tiên tiến với năng lực sản xuất hàng đầu. “Tại Avery Dennison, chúng tôi kết nối trí tuệ với sự sáng tạo, khoa học với công nghệ, thế giới vật lý với thế giới kỹ thuật số. Chúng tôi tạo ra các sản phẩm và giải pháp giúp mở khóa những giá trị mới, đồng thời giải quyết các thách thức phức tạp trên toàn cầu". Ông Michael Barton, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc Khối Giải pháp May mặc của Tập đoàn Avery Dennison chia sẻ. "Sự kết hợp với Shenzhou Group là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của việc hợp tác để thúc đẩy chuyển đổi của ngành. Khi kết hợp thế mạnh của cả hai bên, chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái sản xuất sẵn sàng cho tương lai - một hệ sinh thái đề cao sự đổi mới, hỗ trợ các thương hiệu phát triển toàn diện và thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững cho toàn ngành may mặc.”

“Liên doanh này là minh chứng cho sức mạnh của mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa chúng tôi cùng Avery Dennison,” ông Ma, Chủ tịch Tập đoàn Shenzhou Group chia sẻ. “Chúng tôi trân trọng Avery Dennison vì năng lực cung cấp các giải pháp may mặc tiên tiến giúp thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng hiển thị chuỗi cung ứng, đồng thời tạo nên những trải nghiệm thương hiệu khác biệt. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cùng chia sẻ một niềm tin vào tương lai đổi mới và minh bạch hơn của ngành may mặc. Chúng tôi xem sự hợp tác này là cơ hội để cùng phát triển các mô hình sản xuất linh hoạt và có trách nhiệm hơn, kết hợp thế mạnh của cả hai bên nhằm mang lại giá trị lớn hơn cho các đối tác, cộng đồng và toàn bộ hệ sinh thái dệt may."

Định hình tương lai ngành dệt may

Nhà máy tại Củ Chi không chỉ là cơ sở sản xuất mà còn là cầu nối giữa công nghệ số và sản xuất truyền thống, giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm lãng phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đây là bước đi chiến lược để Avery Dennison và Shenzhou Group củng cố vị thế trong ngành may mặc toàn cầu, đồng thời đưa ngành dệt may Việt Nam tiến xa hơn trên trường quốc tế.

Về Shenzhou Group Shenzhou Group là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành dệt may toàn cầu. Với trụ sở tại Ninh Ba, Trung Quốc, chúng tôi vận hành các nhà máy sản xuất hiện đại khắp khu vực châu Á, và tự hào là nhà cung cấp chiến lược cho nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực đồ thể thao, thời trang thường ngày và đồ lót. Với hơn 100.000 nhân viên, khối lượng sản xuất hàng năm của chúng tôi đạt hơn 250.000 tấn vải và 550 triệu sản phẩm may mặc. Nhờ năng lực sản xuất khép kín từ sợi đến thành phẩm, Shenzhou có thể quản lý các chuỗi cung ứng phức tạp với tốc độ, tính ổn định và quy mô vượt trội. Từ sợi vải đầu tiên đến đường kim cuối cùng, chúng tôi luôn đảm bảo tích hợp hiệu suất cao với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn cao nhất — đồng thời không ngừng đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng thời trang toàn cầu. Tìm hiểu thêm tại: https://www.shenzhouintl.com/

Về Avery DennisonTập đoàn Avery Dennison (NYSE: AVY) Là công ty toàn cầu trong lĩnh vực khoa học vật liệu và giải pháp nhận diện kỹ thuật số. Thông qua triết lý Making Possible™, chúng tôi phát triển các sản phẩm và giải pháp giúp thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mà mình phục vụ. Cụ thể chúng tôi mang đến giải pháp xây dựng thương hiệu và cung cấp thông tin nhằm tối ưu hiệu suất lao động và chuỗi cung ứng, tránh lãng phí, thúc đẩy phát triển bền vững, tuần hoàn và minh bạch, cũng như kết nối hiệu quả với người tiêu dùng. Chúng tôi thiết kế và phát triển các loại vật liệu nhãn mác và vật liệu chức năng, nhãn thông minh cho phép nhận diện bằng sóng vô tuyến (RFID), phần mềm kết nối thế giới vật lý với thế giới kỹ thuật số, cùng các giải pháp hỗ trợ bao bì thương hiệu và truyền tải thông tin nhằm nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng. Avery Dennison hiện đang phục vụ nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới — bao gồm hàng tiêu dùng cá nhân và gia dụng, may mặc, bán lẻ, thương mại điện tử, chuỗi cung ứng, thực phẩm & hàng tạp hóa, dược phẩm và ô tô — với đội ngũ khoảng 35.000 nhân viên tại hơn 50 quốc gia. Doanh thu năm 2024 của chúng tôi đạt 8,8 tỷ USD. Tìm hiểu thêm tại: www.averydennison.com