Ba công ty thành viên Viettel ghi dấu trên bản đồ 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á

(Ngày Nay) - Tháng 6/2026, Tạp chí Fortune (Mỹ) vừa công bố Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 (Fortune Southeast Asia 500), trong đó Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tiếp tục có 3 công ty thành viên được xướng tên. Đây là năm thứ ba liên tiếp Fortune công bố bảng xếp hạng này nhằm ghi nhận những doanh nghiệp đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế khu vực.

Ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Viettel góp mặt trong top 500 gồm: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global), Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) và Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction). Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên doanh thu năm tài khóa gần nhất cùng các tiêu chí về tỷ lệ tăng trưởng và đóng góp của doanh nghiệp cho kinh tế khu vực.

Các công ty này đều là những doanh nghiệp chủ lực trong hệ sinh thái của Tập đoàn Viettel, hoạt động trải rộng từ viễn thông quốc tế, logistics – chuyển phát đến đầu tư và vận hành hạ tầng kỹ thuật.

Viettel Global – động lực tăng trưởng từ thị trường quốc tế

Viettel Global đóng vai trò trọng yếu trong việc mở rộng hoạt động của Viettel ra thị trường nước ngoài. Sau 20 năm hoạt động, doanh nghiệp đã có mặt tại 10 quốc gia trên 3 châu lục, phục vụ 90 triệu khách hàng và giữ vị trí số 1 về thị phần tại 7 thị trường.

Năm 2025, Viettel Global ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 44.271 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 11.250 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 57% so với năm trước – cả hai chỉ tiêu đều là mức cao nhất từ trước đến nay. Mức tăng trưởng doanh thu này cao gấp khoảng 7 lần tốc độ tăng trung bình của ngành viễn thông thế giới. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 65%, lên hơn 9.300 tỷ đồng.

Kết quả này đưa Viettel Global vào nhóm 15 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với giá trị vốn hóa đạt 10 tỷ USD và tỷ lệ thu hồi vốn toàn bộ dự án đạt 92%. Doanh nghiệp duy trì vị trí nhà mạng số 1 tại 7 trong số 10 thị trường viễn thông và tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ số mới.

Viettel Post – đột phá hạ tầng logistics và tự động hóa

Hoạt động trong lĩnh vực logistics và chuyển phát, Viettel Post tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về thị phần chuyển phát truyền thống tại Việt Nam. Năm 2025 đánh dấu bước định vị lại vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng với việc ra mắt giải pháp logistics toàn trình.

Năm 2025, Viettel Post ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 20.684 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 404,89 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 23,7%, tiếp tục thuộc nhóm cao trong ngành logistics. Trong năm, doanh nghiệp xử lý khoảng 360 triệu đơn hàng, tăng 33,4% – gấp đôi tốc độ trung bình ngành, nâng thị phần lên 22,3%.

Các hạ tầng trọng điểm như Công viên Logistics Viettel tại Lạng Sơn cùng hệ thống trung tâm khai thác quy mô lớn vận hành theo thời gian thực được đưa vào khai thác. Hoạt động quốc tế cũng được mở rộng tại Lào, Campuchia, Myanmar và Trung Quốc, hình thành các tuyến vận tải xuyên biên giới kết nối khu vực.

Viettel Construction – củng cố vị thế hạ tầng số

Với Viettel Construction, thế mạnh nằm ở lĩnh vực vận hành khai thác mạng viễn thông, xây dựng công trình, đầu tư hạ tầng và cho thuê hạ tầng dùng chung. Doanh nghiệp hiện là đơn vị sở hữu hạ tầng viễn thông dùng chung (TowerCo) số 1 Việt Nam.

Năm 2025, Viettel Construction ghi nhận doanh thu đạt kỷ lục 14.050 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước.

Cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp được phân bổ trên bốn trụ cột chính: vận hành khai thác tiếp tục giữ vai trò nền tảng; xây dựng đạt doanh thu 4.639,1 tỷ đồng; hạ tầng cho thuê tăng trưởng khoảng 36%, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng; trong khi lĩnh vực giải pháp và dịch vụ kỹ thuật tăng trưởng khoảng 24%, mở rộng sang các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, cơ điện (ME&ICT) và dịch vụ kỹ thuật. Viettel Construction đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp có doanh thu tỷ USD vào năm 2030.

Theo thống kê của Fortune, Việt Nam có 72 doanh nghiệp lọt vào danh sách năm nay. Việc ba công ty thành viên cùng góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500 phản ánh chiều sâu và sự đa dạng trong hệ sinh thái của Viettel, đồng thời khẳng định năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu và sự vươn lên mạnh mẽ của khu vực Đông Nam Á như một trung tâm sản xuất, đầu tư mới của thế giới.