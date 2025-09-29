Ba thập kỷ bất bình đẳng trở thành rào cản công bằng xã hội

(Ngày Nay) - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động quốc tế (OIT), mặc dù thế giới đã đạt được những bước tiến đáng kể trong ba thập kỷ qua, nhưng tình trạng bất bình đẳng dai dẳng và sự suy giảm niềm tin vào các thể chế đang là rào cản lớn cho tiến trình công bằng xã hội toàn cầu.

Báo cáo có tên "Tình trạng công bằng xã hội: Một quá trình đang tiếp diễn" được công bố trước thềm Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội lần thứ hai tại Doha (Qatar) vào tháng 11 tới. Báo cáo ghi nhận những tiến bộ đáng kể như tỷ lệ lao động trẻ em giảm 50%, tỷ lệ nghèo cùng cực giảm mạnh từ 39% xuống 10%, tỷ lệ nhập học tiểu học tăng 10 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, những thách thức nghiêm trọng vẫn tồn tại. Đáng chú ý, xuất thân của một người quyết định tới 71% thu nhập của họ, khu vực phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 58% lực lượng lao động. Khoảng cách giới trong thị trường lao động vẫn dai dẳng, với chênh lệch tham gia lực lượng lao động giữa nam và nữ chỉ giảm nhẹ xuống 24%. Đặc biệt, việc thu hẹp khoảng cách lương giữa nam và nữ có thể phải mất tới một thế kỷ mới hoàn thành.

Một phát hiện đáng lo ngại là niềm tin vào các thể chế trên toàn cầu đã suy giảm liên tục kể từ năm 1982. Điều này phản ánh cảm nhận về sự bất công trong phân phối lợi ích, đồng thời đe dọa tính chính danh của hệ thống dân chủ và hợp tác quốc tế.

Tổng Giám đốc OIT Gilbert F. Houngbo nhấn mạnh rằng công bằng xã hội không chỉ đơn thuần là một yêu cầu đạo đức, mà còn là yếu tố then chốt đảm bảo an ninh kinh tế, gắn kết xã hội và hòa bình bền vững. Báo cáo kêu gọi các chính phủ, tổ chức quốc tế và đối tác xã hội cần đặt công bằng xã hội vào trọng tâm của mọi chính sách, từ tài chính, công nghiệp, y tế đến ứng phó với biến đổi khí hậu.