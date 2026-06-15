Bác bỏ thông tin Mỹ giải phóng cho Iran 12 tỷ USD

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Theo truyền thông phương Tây, một quan chức Mỹ bác bỏ khẳng định của Iran rằng nước này sẽ nhận được 12 tỷ USD tiền bị đóng băng trước khi bắt đầu giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày.
Bác bỏ thông tin Mỹ giải phóng cho Iran 12 tỷ USD

Quan chức này phát biểu ngày 14/6: “Điều này hoàn toàn không đúng. Đây là thỏa thuận dựa trên kết quả thực hiện cam kết và sẽ không có khoản tiền bị đóng băng nào được giải phóng nếu Iran chưa thực hiện các cam kết của mình”.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết giai đoạn đàm phán tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ trước tiên phải thực hiện một số nghĩa vụ, trong đó có việc giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài.

Những mô tả khác nhau này cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể giữa cách Mỹ và Iran diễn giải những điều kiện cần được đáp ứng trước khi vòng đàm phán tiếp theo có thể được triển khai.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Iran vừa chính thức xác nhận hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Theo đó, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự trên mọi địa bàn và mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) chính thức sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 tới.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quá trình đàm phán với Iran đã hoàn tất. Ông ra lệnh dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ và cho phép tàu thuyền lưu thông miễn phí (không thu phí thông quan) qua eo biển Hormuz.

Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ sẽ hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện hơn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Mỹ sẵn sàng nối lại các chiến dịch quân sự hoặc trở thành "người bảo vệ Trung Đông" nếu khu vực này không chấp thuận chia sẻ 20% doanh thu.

Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Gharibabadi đã lên tiếng xác nhận thỏa thuận. Kênh truyền hình nhà nước IRIB TV dẫn lời ông Gharibabadi cho biết, sau khi ký kết MoU tại Thụy Sĩ, Iran và Mỹ sẽ bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày về chương trình hạt nhân. Dù vậy, ông nhấn mạnh tiến trình này phụ thuộc hoàn toàn vào việc Mỹ thực hiện nghiêm túc các cam kết sơ bộ từ nay cho đến ngày diễn ra lễ ký kết.

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này có được nhờ những nỗ lực trung gian ngoại giao tích cực. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif là người đầu tiên công bố thông tin trên nền tảng mạng xã hội X. Ông khẳng định thỏa thuận sẽ chấm dứt vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi địa bàn, bao gồm cả ở Liban.

Cộng đồng quốc tế lập tức có những phản ứng tích cực. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá đây là bước đi then chốt để giải quyết xung đột Trung Đông. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều kỳ vọng việc mở cửa lại eo biển Hormuz sẽ giúp bình ổn thị trường năng lượng.

PV
Mỹ-iran đạt thỏa thuận hòa bình tổng thống trump mở cửa eo biển hormuz giải phóng tiền cho iran

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet là Olivier Jeandel trong buổi trò chuyện tại Hà Nội
Ký ức, tâm linh và con người Việt Nam qua ống kính của Nicolas Cornet
(Ngày Nay) - Sáng ngày 14/5 tại không gian nhà sách quốc tế Inbook Hà Nội, nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet - người đã gắn bó, yêu thương và liên tục ghi lại những khoảnh khắc đổi thay của Việt Nam từ cuối những năm 1980 đến nay – đã có những chia sẻ vô cùng xúc động. 
Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club đã mang đến không gian nghệ thuật đáng nhớ. Ảnh: SVHTT
"Jazz xuống phố" với công chúng Hà Nội
(Ngày Nay) - Chiều cuối tuần tại khu vực Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm, những âm thanh của saxophone, keyboard và trống vang lên hòa vào không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm. Không gian biểu diễn ngoài trời không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả nhưng lại thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. 
Dự án cầu Đại Ngãi 1 hiện đạt hơn 63% khối lượng thi công, nhiều hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ.
Phấn đấu thông tuyến cầu Đại Ngãi 1 trong năm 2027
(Ngày Nay) - Trong chuyến công tác kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ảnh minh họa.
Bộ Y tế: Trẻ dưới 6 tuổi phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm
(Ngày Nay) - Theo hướng dẫn mới được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định 1675/QĐ-BYT, trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc phải được khám sức khỏe định kỳ với tần suất tối thiểu một lần mỗi năm. Quy định có hiệu lực từ ngày 10/6/2026 và thay thế hướng dẫn trước đó ban hành hồi tháng 5/2026.
Xã Mường Lát (Thanh Hóa) thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Phân cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
(Ngày Nay) - Việc tăng cường phân cấp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là sẽ giúp cho vùng lõi khó khăn của cả nước phát triển bền vững và hiệu quả hơn
Với chính sách mới, người học có thể tích lũy kết quả học tập theo từng chặng. (Ảnh minh họa)
Kỳ vọng đổi mới đào tạo đại học
(Ngày Nay) - Giữa làn sóng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và yêu cầu học tập suốt đời ngày càng trở nên cấp thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học với nhiều nội dung được đánh giá là mang tính đột phá, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn.
Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ
Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ
(Ngày Nay) - Ngày 12/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, đã diễn ra Lễ ra mắt Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ. Đây là sáng kiến do Hàn Quốc khởi xướng, với sự hỗ trợ của Cơ quan LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC), thu hút sự tham gia của nhiều nước thành viên LHQ.
Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế
Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế
(Ngày Nay) - Ngày 13/6, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã công bố một loạt biện pháp cải cách các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế, trong một quá trình mà nhà lãnh đạo mô tả là "thông minh" để giải quyết tình hình hiện tại của đất nước và các lệnh trừng phạt mới do chính phủ Mỹ áp đặt.