Bác bỏ thông tin Mỹ giải phóng cho Iran 12 tỷ USD

(Ngày Nay) - Theo truyền thông phương Tây, một quan chức Mỹ bác bỏ khẳng định của Iran rằng nước này sẽ nhận được 12 tỷ USD tiền bị đóng băng trước khi bắt đầu giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày.

Quan chức này phát biểu ngày 14/6: “Điều này hoàn toàn không đúng. Đây là thỏa thuận dựa trên kết quả thực hiện cam kết và sẽ không có khoản tiền bị đóng băng nào được giải phóng nếu Iran chưa thực hiện các cam kết của mình”.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết giai đoạn đàm phán tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ trước tiên phải thực hiện một số nghĩa vụ, trong đó có việc giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài.

Những mô tả khác nhau này cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể giữa cách Mỹ và Iran diễn giải những điều kiện cần được đáp ứng trước khi vòng đàm phán tiếp theo có thể được triển khai.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Iran vừa chính thức xác nhận hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Theo đó, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự trên mọi địa bàn và mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) chính thức sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 tới.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quá trình đàm phán với Iran đã hoàn tất. Ông ra lệnh dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ và cho phép tàu thuyền lưu thông miễn phí (không thu phí thông quan) qua eo biển Hormuz.

Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ sẽ hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện hơn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Mỹ sẵn sàng nối lại các chiến dịch quân sự hoặc trở thành "người bảo vệ Trung Đông" nếu khu vực này không chấp thuận chia sẻ 20% doanh thu.

Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Gharibabadi đã lên tiếng xác nhận thỏa thuận. Kênh truyền hình nhà nước IRIB TV dẫn lời ông Gharibabadi cho biết, sau khi ký kết MoU tại Thụy Sĩ, Iran và Mỹ sẽ bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày về chương trình hạt nhân. Dù vậy, ông nhấn mạnh tiến trình này phụ thuộc hoàn toàn vào việc Mỹ thực hiện nghiêm túc các cam kết sơ bộ từ nay cho đến ngày diễn ra lễ ký kết.

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này có được nhờ những nỗ lực trung gian ngoại giao tích cực. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif là người đầu tiên công bố thông tin trên nền tảng mạng xã hội X. Ông khẳng định thỏa thuận sẽ chấm dứt vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi địa bàn, bao gồm cả ở Liban.

Cộng đồng quốc tế lập tức có những phản ứng tích cực. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá đây là bước đi then chốt để giải quyết xung đột Trung Đông. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều kỳ vọng việc mở cửa lại eo biển Hormuz sẽ giúp bình ổn thị trường năng lượng.