Bắc Kinh lên án chiến lược mới của Đức về Trung Quốc

(Ngày Nay) - Ngày 15/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 05/CĐ - QG gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên; các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Ngoại giao; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí.

(Ngày Nay) - Theo tờ New York Times, trong hai tuần đầu tiên của cuộc phản công, quân đội Ukraine đã mất 20% số thiết bị được gửi đến chiến trường và tỷ lệ tiêu hao cao này được cho là yếu tố chính khiến Kiev quyết định tạm dừng chiến dịch phản công.

(Ngày Nay) - Tối 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt được ba bị can truy nã đặc biệt liên quan đến vụ “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” tại Đắk Lắk vào ngày 11/6.