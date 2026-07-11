(Ngày Nay) - Tại Quyết định số 20-QĐ/BCĐ ngày 24/6/2026, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng ban hành Khung quản trị, quản lý dữ liệu trong các cơ quan đảng (phiên bản 1.0).

Khung quản trị, quản lý dữ liệu trong các cơ quan đảng (sau đây gọi tắt là Khung quản trị, quản lý dữ liệu) được ban hành nhằm hoàn thiện chính sách cho dữ liệu để dữ liệu trở thành tài sản có giá trị, thúc đẩy nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, tổ chức đảng, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm-dịch vụ dữ liệu mới. Bảo đảm chất lượng, tính sẵn sàng, tính toàn vẹn, an toàn trong suốt vòng đời của dữ liệu và khả năng chia sẻ dữ liệu số, tạo điều kiện cho việc khai thác, liên thông và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan đảng với các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Thúc đẩy kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu giữa các hệ thống, bảo đảm tính liên thông và đồng bộ trong hoạt động của các cơ quan đảng, cung cấp dịch vụ công và vận hành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia…

Về phạm vi, Khung quản trị, quản lý dữ liệu được áp dụng thống nhất trong hoạt động quản lý dữ liệu đối với dữ liệu có chủ sở hữu, chủ quản dữ liệu là các cơ quan đảng ở Trung ương. Phạm vi quản trị, quản lý dữ liệu bao trùm toàn bộ vòng đời dữ liệu số. Đối với dữ liệu mật, dữ liệu nội bộ đặc thù của Đảng, việc quản trị tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Về nguyên tắc, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Đảng phải được quản lý chặt chẽ, nhất quán và có trách nhiệm trong toàn bộ vòng đời. Việc quản lý dữ liệu phải tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Đảng và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế. Bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, bảo đảm chất lượng dữ liệu, tính toàn vẹn và độ tin cậy dữ liệu; bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu. Bảo đảm xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan. Tất cả nhiệm vụ trọng tâm về quản trị dữ liệu được quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt, nguyên tắc 6 rõ, 1 xuyên suốt: Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm; 1 đầu mối chịu trách nhiệm chính xuyên suốt.

Các quy trình quản lý dữ liệu phải công khai, rõ ràng, dễ hiểu và được ghi chép đầy đủ. Chất lượng dữ liệu phải được theo dõi, giám sát thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời các vấn đề và thực hiện biện pháp xử lý phù hợp. Áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng để duy trì bảo đảm độ tin cậy dữ liệu. Siêu dữ liệu được xây dựng, cập nhật đầy đủ, thống nhất, thường xuyên, kịp thời để phục vụ tra cứu, kiểm soát và khai thác dữ liệu hiệu quả. Dữ liệu được phân loại theo quy định của pháp luật về dữ liệu và mức độ bí mật. Việc truy cập và chia sẻ dữ liệu phải đúng thẩm quyền, đúng mục đích. Việc thu thập, lưu trữ và vận hành dữ liệu được thực hiện có kiểm soát, bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn, hiệu năng và khả năng phục hồi…

Khung quản trị, quản lý dữ liệu được cấu thành bởi bốn lớp có quan hệ tầng bậc và bổ trợ lẫn nhau, gồm: (1) Lớp điều hành quản trị dữ liệu đảm nhận chức năng quyết định chiến lược, phê duyệt chính sách và giám sát toàn hệ thống. (2) Lớp quản trị dữ liệu chuyển hóa các quyết định đó thành cấu trúc tổ chức, phân công trách nhiệm và bộ quy định cụ thể. (3) Lớp quản lý dữ liệu triển khai các chính sách thành các quy trình nghiệp vụ trong toàn bộ vòng đời dữ liệu. (4) Lớp vận hành dữ liệu đóng vai trò nền tảng thực thi, chịu trách nhiệm chuyển hóa các quy định từ các lớp trên thành hoạt động kỹ thuật cụ thể, bao gồm vận hành vòng đời dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật quản trị dữ liệu.

Lộ trình triển khai Khung gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (12 tháng đầu): Hoàn thiện thể chế, mô hình tổ chức, ban hành các quy định/quy trình chi tiết; giai đoạn 2 (12-24 tháng): Triển khai các nền tảng kỹ thuật quản trị dữ liệu; giai đoạn 3 (sau 24 tháng): Tối ưu, tự động hóa các quy trình quản trị dữ liệu.

Khung được rà soát, cập nhật định kỳ 2 năm/lần hoặc khi có thay đổi của Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, các văn bản pháp luật có liên quan.

Quyết định số 20-QĐ/BCĐ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.