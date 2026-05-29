Điện Biên: Bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả

(Ngày Nay) - Sáng 29/5, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối 45 xã, phường.

Ngay khi bắt đầu thực hiện các bước tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, hội quần chúng và cấp xã trong toàn tỉnh để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Điện Biên luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, thống nhất của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, Trung ương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu. Chính quyền địa phương theo mô hình mới chính thức được thực hiện từ ngày 1/7/2025.

Sau 1 năm triển khai, với các kết quả đạt được, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Điện Biên khẳng định, đây là quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt và chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về việc kiến tạo nền hành chính tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu quả, vì nhân dân.

Thực tiễn vận hành trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp từng bước được đẩy mạnh.

Chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, không có gián đoạn, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đạt nhiều kết quả quan trọng: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2025 tăng 7,34% so với năm trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I /2026 theo giá so sánh năm 2010 tăng 9,04% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 26/5 đạt 28,62% kế hoạch; thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt và đã có chuyển biến tích cực.

Đánh giá tốc độ tăng trưởng quý trong khu vực, Điện Biên xếp 4/9 tỉnh miền núi và xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đặc biệt, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Điện Biên thời gian qua đã bước đầu xây dựng phương thức chỉ đạo, điều hành trực tiếp từ tỉnh đến xã, đã rút ngắn thời gian, thủ tục triển khai các nhiệm vụ; cấp tỉnh kịp thời nắm bắt, giải quyết nhiều vướng mắc cho cấp xã; đổi lại, cấp xã cũng thường xuyên báo cáo, đề xuất kịp thời các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để việc triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền được thuận lợi, kịp thời, hiệu quả.

Chính phương thức chỉ đạo, điều hành trực tiếp từ tỉnh đến xã đã góp phần quan trọng để Điện Biên thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, như: xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, khó khăn; các dự án trọng điểm kết nối giao thông liên vùng… Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều cải thiện, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đề xuất giải pháp thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở một số nơi vẫn còn một số hạn chế, kết quả chưa cao; năng lực tham mưu, quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ cấp xã chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ; còn thiếu cán bộ ở các lĩnh vực chuyên môn sâu, như: công nghệ thông tin, đất đai, nông nghiệp, xây dựng, tài chính; việc kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc tại nhiều xã còn thiếu và khó khăn; hạ tầng số, đường truyền, hệ thống phần mềm phục vụ điều hành, giải quyết thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu kỳ vọng.

Xác định việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp là nhiệm vụ chính trị mang tính chiến lược lâu dài của cả hệ thống chính trị, Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công việc của đơn vị mình, cấp mình một cách đồng bộ, quyết liệt với sự thống nhất rất cao và tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên và từng cá nhân phải nỗ lực thực hiện tốt phần việc của mình trong tổ chức, hệ thống, từ đó tạo "sức mạnh chung" trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thực sự thực chất, hiệu lực, hiệu quả.