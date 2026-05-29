Khẳng định vai trò, đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển

(Ngày Nay) - Đối thoại Shangri-La năm 2026 diễn ra từ ngày 29 đến 31/5 tại Singapore, do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại. Là diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực, Đối thoại Shangri-La quy tụ nhiều lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng các nước, cùng giới học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được IISS mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại khẳng định cộng đồng quốc tế đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ: Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển chung, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động sâu sắc.

Điều này cũng phản ánh sự quan tâm của các nước đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La sẽ truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam về định hướng để xử lý các thách thức chiến lược đang đặt ra. Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mang đến định hướng để tiếp tục các cuộc đối thoại trong tương lai.

Đại sứ nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng đóng vai trò chủ động hơn trong việc giải quyết các bất ổn địa chính trị và địa kinh tế.

Chia sẻ nhận định trên, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nêu rõ, thế giới hiện muốn lắng nghe tiếng nói, quan điểm và cách tiếp cận của Việt Nam đối với các vấn đề an ninh quốc phòng khu vực và toàn cầu.

Đây là cơ hội để Việt Nam truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại, cũng như chia sẻ tầm nhìn và cách tiếp cận đối với các vấn đề khu vực, nhất là duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác tại Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.

Trao đổi với TTXVN, Tiến sĩ Mohamed Effendy B Abdul Hamid, giảng viên cao cấp ngành Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) nhận định: Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với vai trò của Việt Nam.

Đây là một bước phát triển hết sức quan trọng, phản ánh Việt Nam đang nổi lên như một chủ thể then chốt trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, an ninh hàng hải và ngoại giao khu vực.

Theo ông, cộng đồng quốc tế đánh giá cao sự ổn định của Việt Nam và mong muốn lắng nghe cách tiếp cận của Việt Nam trước những thách thức địa chính trị hiện nay.

Giáo sư Vũ Minh Khương, thuộc Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore), nhận định sự hiện diện và vai trò nổi bật của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La năm nay là một dấu ấn đặc biệt.

Theo Giáo sư, Việt Nam đang nổi lên như một “hình mẫu toàn diện”, không chỉ bởi lịch sử kiên cường và thành công của công cuộc đổi mới, mà còn bởi tầm nhìn phát triển trở thành quốc gia công nghệ phát triển, cũng như những điểm nhấn trong đường lối đối ngoại.

Trong khi đó, trang iiss.org dẫn lời Tiến sĩ Bastian Giegerich, Giám đốc điều hành IISS cho biết, lời mời của IISS gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh bối cảnh thế giới đang biến động mạnh và cam kết của nhà lãnh đạo Việt Nam trong việc tương tác với các nhà hoạch định chính sách quốc phòng hàng đầu.

IISS vinh dự khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Đối thoại Shangri-La để chia sẻ quan điểm của Việt Nam với tư cách là một nhân tố chiến lược đang nổi lên.

Đài Sputnik (Nga) dẫn ý kiến chuyên gia an ninh quốc tế đánh giá, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La cho thấy Việt Nam ngày càng chủ động trong cấu trúc an ninh khu vực. Việt Nam được nhìn nhận không còn chỉ là “bên tham gia”, mà là tác nhân có vai trò định hình, với cách tiếp cận “cân bằng động”, không chọn bên và dựa trên luật pháp quốc tế.

Trang asiatimes.com (Hồng Kông, Trung Quốc) bình luận, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đầu tiên phát biểu tại Đối thoại Shangri-La cho thấy vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong cấu trúc an ninh khu vực.

Trang forth.news (Mỹ) và báo The Star (Malaysia) nhận định đây sẽ là bài phát biểu “có ý nghĩa lịch sử”, khi lần đầu lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại Đối thoại Shangri-La.

Trong khi đó, theo trang fulcrum.sg, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La được đặc biệt chú ý vì không chỉ định hình thông điệp đối ngoại của Việt Nam, mà còn phản ánh trực tiếp tầm nhìn của lãnh đạo và định hướng phát triển của đất nước.

Bài phát biểu được kỳ vọng truyền tải những thông điệp quan trọng: Phác họa hình ảnh một Việt Nam đang chuyển đổi, ổn định về chính trị, định hướng cải cách và được dẫn dắt bởi một ban lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược cùng năng lực điều hành quyết đoán để biến khát vọng quốc gia thành hiện thực; nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị và bản sắc là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; cam kết Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, an ninh và phát triển bền vững ở khu vực.