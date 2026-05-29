Chủ tịch Hà Nội: Nhà ở không chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh bất động sản

(Ngày Nay) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, quan điểm của thành phố về nhà ở không chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh bất động sản, mà phải bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền chỗ ở của người dân.

Chiều 29/5, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức Hội nghị “Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026”.

Nhu cầu về nhà ở được công nhân các khu công nghiệp chia sẻ với lãnh đạo TP Hà Nội tại buổi đối thoại hôm nay. Thực tế, Hà Nội hiện có khoảng 2,7 triệu lao động, trong đó, hơn 70% đang sống trong các khu nhà trọ.

Đây là lực lượng đang đóng góp trực tiếp và quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, nhưng nhu cầu về không gian cư trú an toàn, ổn định vẫn chưa được đáp ứng tương xứng.

Trao đổi tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho biết, nhu cầu nhà ở là một trong những vấn đề được lãnh đạo thành phố rất quan tâm và đã được nêu rõ trong quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

“Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó xác định ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và sinh viên. Các dự án có quy mô lớn về nhà ở xã hội được bố trí ở vị trí thuận lợi về đường sắt đô thị, phù hợp với công nhân, người thu nhập thấp”, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc cho biết, Thành phố đang triển khai đầu tư hơn 90 dự án nhà ở xã hội, với tổng quỹ đất hơn 200 ha. Ngoài ra, Thành phố đã xác định xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu để đáp ứng nhu cầu đa dạng về nhà ở, trong đó có nhà ở cho thuê.

“Với nhà ở thương mại, chúng tôi rất chia sẻ với công nhân và người lao động. Nhà ở thương mại rất khó để công nhân và người lao động tiếp cận. Vì vậy, Thành phố sẽ thí điểm triển khai 1 – 2 khu nhà ở xã hội cho thuê để phục vụ trực tiếp đối tượng là công nhân và người lao động”, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh chia sẻ.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Thành phố đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành trong tháng 6/2026 sẽ khởi công một loạt công trình nhà ở xã hội cho thuê. Năm 2027, Thành phố sẽ có số lượng lớn các căn hộ nhà ở xã hội cho thuê.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, hiện có những thay đổi trong quan điểm tiếp cận về thị trường bất động sản của Thành phố. Cụ thể, nhà ở không phải chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh bất động sản, mà phải đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm quyền có chỗ ở phù hợp và ổn định cho người dân.

TP Hà Nội xác định cần chuyển mạnh tư duy từ chỉ tập trung phát triển nhà ở để bán sang phát triển cân bằng giữa nhà ở bán, nhà ở thuê và nhà ở thuê mua. Trong đó, ưu tiên phát triển quỹ nhà ở cho thuê giá phù hợp dành cho công nhân, người lao động trẻ, người lao động ngoại tỉnh và các đối tượng chưa đủ điều kiện tạo lập nhà ở.

“Đây không chỉ là giải pháp an sinh xã hội, mà còn là giải pháp giữ chân lao động, phát triển nguồn nhân lực ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững của Thủ đô trong dài hạn”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định.