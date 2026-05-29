Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23

(Ngày Nay) - Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) trang trọng đăng thông cáo báo chí về hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La năm 2026 lên trang chủ của website chính thức.

Đối thoại năm 2026 tiếp tục được tổ chức tại Khách sạn Shangri-La ở Singapore, từ ngày 29-31/5. IISS dự kiến đón hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới tới dự diễn đàn.

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành IISS Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la vào ngày 29/5.

IISS trang trọng đăng thông cáo báo chí về hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La năm 2026 lên trang chủ của website chính thức. Thông cáo dẫn lời Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành IISS Bastian Giegerich bày tỏ:

"Ông Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thời điểm thế giới đang trải qua biến động lớn, với những tác động lan rộng khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngay trong những tuần đầu tiên trên cương vị mới, ông đã cam kết chia sẻ quan điểm của Việt Nam với tư cách là một nhân tố chiến lược đang nổi lên, đồng thời tham gia đối thoại với các nhà hoạch định chính sách quốc phòng hàng đầu thế giới. Chúng tôi rất vinh dự khi ông đã chọn Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 của IISS làm diễn đàn để thực hiện điều này".

Thông cáo của IISS cho biết thêm, bài phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La năm 2025 do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thực hiện. Những diễn giả phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la trước đó còn có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr....

​Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định: Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La - bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn - thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò, uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều này cũng phản ánh sự quan tâm của các nước đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam với các nước về định hướng để xử lý các thách thức chiến lược đang đặt ra, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong cấu trúc khu vực đang định hình.

"Có thể nói, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề tại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới", Thứ trưởng nhấn mạnh.