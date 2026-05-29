Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Singapore

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, trưa 29/5, ngay sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Các văn kiện được trao gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan phát triển dịch vụ công Singapore; Tuyên bố chung giữa Bộ Trưởng Công thương Việt Nam và Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ Singapore về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Singapore; Văn kiện Điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản thực phẩm Việt Nam-Singapore; Bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến giữa Tập đoàn Becamex và A*Star; Giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, VSIP Nghệ An, VSIP Ninh Bình, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh; Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học Kỹ thuật Nanyang; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Thời gian qua, Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao thông qua việc gia tăng tần suất trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong quan hệ giữa hai nước. Các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) là biểu tượng sinh động cho sự kết nối kinh tế chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước.

Singapore là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Kinh tế xanh-Kinh tế số vào tháng 2/2023, mở hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch. Khoa học-công nghệ trở thành lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm lần này được kỳ vọng tạo động lực mới cho các VSIP thế hệ mới theo hướng xanh, thông minh và bền vững hơn, phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu và mục tiêu phát triển bền vững của hai nước.