Ban nhạc học sinh Việt Nam biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc đường phố Fête de la Musique nước Pháp

Nơi âm nhạc cất lên bằng sự nguyên sơ và giản dị nhất

Fête de la Musique – Lễ hội Âm nhạc của nước Pháp không cần đến sân khấu lộng lẫy, không cần kỹ xảo âm thanh hiện đại, chỉ cần những tâm hồn nghệ sĩ và một không gian mở để âm nhạc tự do vang lên. Được tổ chức vào ngày Hạ chí (21/6) hàng năm, lần đầu vào năm 1982, sự kiện là nơi âm nhạc cất lên mộc mạc, sống động và gần gũi, chạm đến trái tim công chúng bằng sự giản dị thuần khiết nhất.

Từ những ban nhạc đường phố đến những nghệ sĩ chuyên nghiệp, tất cả cùng góp giọng trong một ngày đặc biệt, nơi tài năng không bị bó hẹp bởi ranh giới nghệ thuật hay nghiệp dư, mà được khán giả công nhận bởi sự rung động thực sự mà các nghệ sĩ tạo ra.

Fête de la Musique không chỉ là một lễ hội, mà là một bản tuyên ngôn về quyền được sáng tạo, được chia sẻ, và được kết nối bằng âm thanh trong hình thức nguyên bản nhất của nghệ thuật.

Giới trẻ toàn cầu cùng tỏa sáng

Trong số các nghệ sĩ tham gia biểu diễn, nổi bật là các ban nhạc đến từ các trường học và tổ chức giáo dục quốc tế như Sandbox Band (Viu Planet), Music Rendez-vous Band, và ban nhạc TOS của trường Olympia. Với các thành viên đến từ Pháp, Việt Nam, Úc, Canada, Ý,... mỗi bạn trẻ đều mang trong mình đam mê và khát vọng thể hiện tài năng và bản sắc cá nhân. Đây là minh chứng rõ ràng rằng: khi âm nhạc cất lên, không còn khoảng cách nào tồn tại. Những bạn học sinh trong độ tuổi 13 - 17 đã cháy hết mình trên sân khấu, tự tin thể hiện những ca khúc nổi tiếng thế giới và cả những ca khúc của Việt Nam.

Em Nguyễn Trà My, thành viên của ban nhạc Sandbox (Vinschool), chia sẻ: “Fête de la Musique đã cho em cơ hội được tỏa sáng và trình diễn những bản nhạc mà em và các bạn trong band đã tập luyện rất lâu. Đây là cơ hội để chúng em có thể cho bạn bè quốc tế thấy khả năng và tình yêu âm nhạc của học sinh Việt Nam. Em rất vui vì được đứng trên sân khấu, trước hàng nghìn khán giả Pháp, họ cùng hát theo những giai điệu mà chúng em chơi, điều đó thực sự phấn khích”.

Âm nhạc – Ngôn ngữ không biên giới

Các tiết mục tại Fête de la Musique 2025 cho thấy sức mạnh của âm nhạc trong việc gắn kết tất cả mọi người, bất kể rào cản ngôn ngữ, văn hóa hay tuổi tác. Từ những bản hit quốc tế như "Rolling in the Deep" (Adele), "Birds of a Feather" (Billie Eilish) và "APT" (Rosé & Bruno Mars), đến những ca khúc Việt Nam hiện đại và nổi tiếng như "Đường đến vinh quang" của ban nhạc Bức Tường, hay “Quá lâu” (Vinh Khuất). Cũng không thể không kể đến tác phẩm “Cô đôi thượng ngàn” được phối lại theo thể loại rock bởi band nhạc TOS. Vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, các tiết mục đã chinh phục được các khán giả Pháp, khiến họ phấn khích và không ngừng nhảy múa, hát theo.

Fête de la Musique là một minh chứng sống động cho sức mạnh kết nối của âm nhạc. Những giai điệu vang lên tại đây không chỉ dừng lại ở biểu diễn, chúng là lời mời gọi giao thoa văn hóa, là cầu nối vô hình giữa những người chưa từng gặp gỡ. Tất cả đã tạo nên một “playlist” giao thoa Đông – Tây, nơi âm nhạc vượt qua rào cản ngôn ngữ và sắc tộc, chạm đến cảm xúc sâu thẳm của người nghe.

Em Nguyễn Khánh An, thành viên ban nhạc TOS (trường Olympia), chia sẻ: "Con tên là Nguyễn Khánh An, năm nay con 14 tuổi, con là drummer trong ban nhạc TOS của trường Olympia, là một trong 3 band nhạc trình diễn tại lễ hội Fete de la Musique tại Nantes, Pháp. Sau khi được trải nghiệm lễ hội, con đã được mở mang tầm mắt về văn hóa cũng như là những người xung quanh. Chúng con đã mang được âm nhạc Việt Nam đến với tất cả mọi người. Mặc dù không cùng màu da, không cùng ngôn ngữ, nhưng âm nhạc đã kết nối chúng ta lại với nhau.”

“Tại thành phố Nantes, chúng tôi là ban nhạc Việt đầu tiên và duy nhất trình diễn tại quảng trường lớn của thành phố. Khán giả nhún nhảy, hát theo dù không hiểu hết lời – điều đó cho thấy khi âm nhạc cất lên, xuất xứ hay quốc tịch không còn quan trọng. Điều làm tôi xúc động nhất là ánh mắt háo hức của các bạn trẻ khi bước lên sân khấu, là khoảnh khắc một ca khúc Việt Nam vang lên giữa quảng trường châu Âu và khán giả người Pháp ngân nga theo những giai điệu lần đầu họ được nghe, cho thấy sức mạnh kết nối của âm nhạc”, nhạc sĩ Hoàng Thu Trang – người sáng lập Hiệp hội ART SPACE, đồng thời là giám đốc điều phối chương trình – chia sẻ.