Bản sắc văn hóa tạo dấu ấn cho người Việt đi ra thế giới

(Ngày Nay) - Đó là khẳng định từ diễn giả/tác giả Nguyễn Phi Vân trong buổi giao lưu ra mắt sách “Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu” do Saigon Books ấn hành tại Đường Sách TPHCM ngày 21/3.

4 trụ cột cho công dân toàn cầu

Tác giả Nguyễn Phi Vân ra mắt cuốn cẩm nang Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu với tâm huyết giúp các thế hệ trẻ Việt Nam biết cách hội nhập vào thị trường lao động “không biên giới” và nhiều biến động như hiện nay. Sách được viết từ những quan sát thực tế được tích lũy trong hơn 20 năm của một người đã làm việc tại hơn 140 quốc gia.

Cuốn sách đưa ra khung năng lực dựa trên 4 trụ cột nền tảng quan trọng: định vị phát triển bản thân, xây dựng tư duy mở “dám mở rộng tầm nhìn vượt khỏi những khuôn mẫu quen thuộc”, khả năng hiểu biết về thế giới, cách thị trường vận hành… Bộ kỹ năng làm việc quốc tế và lộ trình phát triển nghề nghiệp, sự nghiệp dài hạn, giúp người Việt vươn tới “vị thế người kiến tạo” trong thời đại toàn cầu hóa mới chịu tác động mạnh bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI.

“Nếu tôi tham gia thị trường lao động quốc tế thì cần kỹ năng gì?” - cẩm nang “Go Global” trả lời câu hỏi đó cho bạn. Sách đưa ra bộ kỹ năng cần thiết cho nền kinh tế mới mà thị trường lao động toàn cầu đang đánh giá cao. Đó là sự giao tiếp minh bạch, khả năng hợp tác với đội nhóm đa văn hóa, tư duy dựa trên dữ liệu, kỹ năng sử dụng công cụ số và năng lực tiếp cận AI một cách chủ động, đạo đức và hiệu quả.

Tác giả Nguyễn Phi Vân nhấn mạnh rằng: “Trước khi theo đuổi cơ hội quốc tế, người trẻ Việt Nam cần hiểu rõ mình đang sở hữu điều gì, thiếu điều gì và vì sao những mô thức tư duy được hình thành lại ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực hội nhập trong bối cảnh sự cạnh tranh diễn ra xuyên biên giới”.

Trong buổi giao lưu tại Đường Sách, tác giả Phi Vân cho rằng người Việt thử sức ở môi trường toàn cầu đừng nên tự ti, đánh giá thấp bản thân chỉ vì thiếu bằng cấp quốc tế, mà hãy phát huy “vũ khí tự nhiên” như khả năng thích nghi, sự linh hoạt trong giải quyết vấn đề và bản năng học tập. Người đọc nhận diện rõ các lớp “tư duy gốc” định hình hành vi từ cách được giáo dục, cách được khen - chê, đến cách xã hội định nghĩa sự thành công… để mỗi cá nhân “có thể hiểu rõ hơn điểm mạnh - điểm yếu thật sự của bản thân thay vì đánh giá dựa trên cảm tính”.

Bản sắc Việt Nam vững chắc

Đặc biệt, tác giả Nguyễn Phi Vân nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng chính sự khác biệt văn hóa sẽ trở thành yếu tố then chốt giúp người trẻ Việt có thể thích ứng và vươn lên trong kỷ nguyên không biên giới, xây dựng một bản sắc toàn cầu phù hợp, tự tin và bền vững, “tham gia bình đẳng vào thế giới”. Tác giả khẳng định: “Với bản sắc việt Nam vững chắc, các bạn sẽ khẳng định được vai trò của mình khi làm việc trong môi trường đa quốc tịch, có năng lực định hướng sự nghiệp với tầm nhìn quốc tế dài hạn”.

Ngày nay muốn trở thành công dân toàn cầu các bạn có nhiều con đường nghề nghiệp mở ra cơ hội quốc tế như người lao động tự do (freelancer) toàn cầu, nhà sáng tạo nội dung số (digital creator), khởi nghiệp tinh gọn, nhượng quyền mô hình, thương hiệu kinh doanh… Tác giả Nguyễn Phi Vân cho rằng các thế hệ trẻ cần chuyển từ tiềm năng sang hành động: “Hãy nhớ hành động, hành động và phải thực hiện điều mình muốn làm. Mong muốn của bạn phải lớn hơn sự sợ hãi. Thế giới không có gì đáng sợ cả. Chưa kể bây giờ có nhiều công nghệ, công cụ AI hỗ trợ. Hãy vượt qua khỏi vòng an toàn, bắt đầu từng bước chân nhỏ, biết cách mang ánh sáng tràn vào cuộc sống của mình”.

Tác giả Nguyễn Phi Vân hi vọng những câu chuyện thực tế, hành động từ nhiều người Việt Nam trong sách sẽ là sự tham khảo giúp cho người đọc vững tin hơn, dám dấn thân và tái tạo, dám khác biệt để tạo ra thành tựu mới, có khả năng cộng tác, hợp tác với nhiều người và học các công nghệ phục vụ cho tương lai.

Có bạn trẻ dự khán cho biết đang gặp nhiều khó khăn khi khởi nghiệp kinh doanh và xin tác giả Nguyễn Phi Vân lời khuyên. Tác giả chia sẻ rằng: “Không có viên kim cương nào tự nhiên sáng mà không qua mài giũa. “Xuất phát điểm của bạn không quan trọng. Thế giới sẽ cho chúng ta một cách cửa diệu kỳ. Hãy giữ bản sắc đặc biệt và độc đáo của nền văn hóa Việt, cư xử tử tế, biết ơn người khác, nghĩ lợi ích cho người khác, cùng trui rèn kiến thức, kỹ năng chinh phục thế giới khi ra toàn cầu. Đây là thời đại dành cho những người tạo ra giá trị thật và lan tỏa nhanh, có những công cụ mới cho bạn làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết”.

Tác giả Nguyễn Phi Vân tốt nghiệp MBA tại Úc, từng giữ các vị trí cao cấp về quản trị thương hiệu, bán lẻ, nhượng quyền và phát triển kinh doanh cho các tập đoàn lớn tại các khu vực thị trường châu Á, Trung Đông, châu Phi và Đông Âu. Bà hiện là cố vấn, nhà đầu tư và tham gia vào nhiều dự án phát triển doanh nghiệp và kinh tế sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam và Đông Nam Á, là đại diện cấp cao Việt Nam tại diễn đàn đầu tư thiên thần toàn cầu. Nguyễn Phi Vân cũng là tác giả nhiều đầu sách tiếng Anh và tiếng Việt: Nhượng quyền khởi nghiệp – Con đường ngắn để bước ra thế giới, Quẩy gánh băng đồng ra thế giới, Go Global – A MSME Guide to Global Franchising, Tôi Tương Lai & Thế Giới, Tôi đi tìm tôi, Nym – Tôi của tương lai, Mở cửa tương lai.