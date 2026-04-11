Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh tiết lộ gì về Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, MTV?

(Ngày Nay) -Lúc 16 giờ 30 ngày 11/4 tại Sân khấu A Đường Sách TPHCM, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra mắt sách “Một hôm tôi bỗng nhớ ra” (Phanbook & NXB Dân Trí ấn hành), đánh dấu lần đầu tiên nhạc sĩ này viết tản văn về âm nhạc và cuộc sống thay cho giai điệu và tiếng hát.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cùng những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ trò chuyện về âm nhạc, kể về những kỷ niệm âm nhạc nhân dịp cuốn sách vừa ra mắt. Buổi giao lưu mang chủ đề về những rung động, cảm nghiệm âm nhạc và hạnh phúc, cho thấy sự dấn thân của Võ Thiện Thanh qua những tản văn chân thành.

Tựa sách Một hôm tôi bỗng nhớ ra được Võ Thiện Thanh lấy ý từ lời ca khúc Một hôm bỗng nhớ của anh: “Một hôm tôi bỗng nhớ ra. Đời tôi chiếc lá ngày kia theo gió. Lãng quên mất khu rừng…”. Sách thể hiện những cảm xúc đẹp và những suy tư cá nhân của một nhạc sĩ sáng tác hòa âm và là nhà sản xuất âm nhạc hoạt động nổi bật trong dòng chảy nhạc pop Việt Nam kể từ cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000.

Với nhịp văn nhẹ nhàng, ngôn từ ít nhiều duyên dáng, Võ Thiện Thanh kể lại những câu chuyện xung quanh sự sáng tạo trong âm nhạc và thưởng ngoạn những lời ca tiếng hát thi vị. Qua đó, ông cho thấy mình luôn đặt niềm tin vào những giá trị thẩm mỹ và giao cảm trong nghệ thuật.

Trong sách, Võ Thiện Thanh gửi gắm tình yêu với âm nhạc như sau: “Âm nhạc không thừa mứa. Âm nhạc như mật ngọt chảy ra từ những điều bình dị đáng yêu nhất, từ niềm vui sống, từ sự quan tâm tới mọi người quanh mình....”.

Nhiều chuyện hậu trường lý thú

Sách chia làm hai phần: Phần 1 “Ghi bên dòng nhạc” chứa nhiều hồi ức, “chuyện bếp núc” về quá trình làm nghề cả trong lẫn ngoài phòng thu mà nhạc sĩ Võ Thiện Thanh từng hợp tác cùng các ca sĩ, nhạc sĩ thế hệ đàn anh như nhạc sĩ Quốc Dũng, Trần Tiến, Thế Hiển, NSND Tạ Minh Tâm… hay các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ hơn như Đức Trí, Nguyên Thảo, Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Đoan Trang, Nhóm MTV, Nhóm bè Cadillac… Qua đó, bức tranh âm nhạc Sài Gòn đương đại được tái hiện với nhiều chuyện hậu trường lý thú dành cho bạn yêu nhạc.

Phần 2 – “Dạo bước” là những cảm nhận của một người sáng tác, sản xuất về các nhạc phẩm có giai điệu, lời ca chứa vẻ đẹp, ý nghĩa mang tính “cứu rỗi” người nghe trong cuộc đời; những khoảnh khắc âm nhạc hiện diện mang lại hạnh phúc dung dị, chân thành trong xã hội công nghệ ngày nay.

Nhà báo, người dẫn chương trình Minh Đức đánh giá Võ Thiện Thanh là “một người anh rất mực tài năng và quá đỗi kiệm lời”. Ông Minh Đức nhận xét về sách Một hôm tôi bỗng nhớ ra: “Một cuốn sách nhỏ xinh với những câu chuyện âm nhạc đầy thú vị và những wisdom (khôn ngoan) đời thường giản dị mà vô cùng sâu sắc. Thành tựu của anh Võ Thiện Thanh trong gần 30 năm nhạc Việt thì ai cũng thấy dấu ấn lừng lững rồi, giờ anh kể chuyện trên Facebook mỗi ngày cho chúng ta thấy một thế giới tâm hồn phong phú mênh mông dạt dào như âm nhạc trong đĩa hòa tấu kinh điển Sea Eyes của anh vậy”.

Võ Thiện Thanh sinh ngày 14/12/1968 tại Bình Thuận, là nhạc sĩ hòa âm và là nhà sản xuất âm nhạc góp phần tạo nên thành công cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng như nhận được các giải thưởng âm nhạc uy tín như Cống Hiến, Làn Sóng Xanh... Ông có nhiều bài hit ăn khách như Cây đàn sinh viên, Xích lô, Tiếng rao, Bạn tôi, Tình 2000, Mãi cho tình lênh đênh, Chuông gió, Bóng mây qua thềm, Ước gì...Những năm gần đây thực hiện album nhạc cho ca sĩ Khánh Linh (Khánh Linh’s Journey – 2020), Nguyên Thảo (Nụ cười - 2024), Hồng Hạnh (Yêu em biển xanh - 2025)…

Năm 2024, nhóm tác giả của Báo Người Lao Động gồm Thanh Hiệp, Thùy Trang, Minh Khuê và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nhận được giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - 2024 với tác phẩm “Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam”.