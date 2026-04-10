Hội chợ ITE HCMC 2026: Dấu ấn 20 năm nâng tầm vị thế du lịch Việt trên bản đồ toàn cầu

(Ngày Nay) - Tiếp nối thành công của 19 kỳ tổ chức, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) đã chính thức khởi động. Sự kiện diễn ra từ ngày 27 đến 29/8/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), đánh dấu một cột mốc lịch sử trong hành trình khẳng định tầm vóc của một sự kiện du lịch hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn trên phạm vi châu Á.

Với chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu” (Vibrant Connections - Global Destinations), ITE HCMC 2026 là đòn bẩy chiến lược, hiện thực hóa khát vọng đưa du lịch Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số và phát triển xanh. Hội chợ truyền tải thông điệp về một hệ sinh thái du lịch không biên giới, nơi công nghệ đan xen cùng các giá trị truyền thống, tạo ra không gian giao thoa linh hoạt giữa xu hướng quốc tế và bản sắc bản địa.

Trên nền tảng đó, hội chợ năm nay trở thành một công cụ đắc lực để thu hút khách du lịch, trong đó Đông Bắc Á và Hoa Kỳ tiếp tục là các cụm thị trường trọng điểm giúp duy trì quy mô ổn định. Bên cạnh đó, việc ứng dụng dữ liệu số giúp ban tổ chức khai thác sâu hơn nhóm khách hàng tiềm năng từ Tây Âu, Nga và Úc, đồng thời đảm bảo dòng chảy du lịch ổn định từ thị trường Đông Nam Á và Ấn Độ.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một hội chợ thương mại, ITE HCMC 2026 không ngừng mở rộng về quy mô với những kỳ vọng mang tính đột phá. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm cùng sự tham gia của 34 địa phương trên cả nước. Điểm nhấn thương hiệu của hội chợ là chương trình “Người mua quốc tế” (Hosted Buyers), dự kiến đón 260 đối tác cao cấp đến từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 10% so với năm trước. Được dự đoán đón hơn 30.000 lượt khách, hội chợ sẽ trở thành điểm hẹn của các cuộc giao thương trực tiếp (B2B), tạo cơ hội vàng để các doanh nghiệp nội địa kết nối sâu rộng với mạng lưới đối tác toàn cầu.

Đánh giá về hành trình 20 năm của ITE HCMC, đại diện Lãnh đạo Sở Du lịch TP. HCM khẳng định, ITE HCMC 2026 mang trong mình sứ mệnh lịch sử trong việc dẫn dắt sự chuyển mình từ du lịch truyền thống sang hệ sinh thái du lịch xanh và số. Đây là nơi kiến tạo những giải pháp đột phá cho một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự kết nối thông minh và phát triển xanh và hợp tác bền vững. “ITE HCMC 2026 chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất về một Việt Nam chủ động hội nhập, sẵn sàng bứt phá và vững vàng nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch tương lai.”

Đến với ITE HCMC 2026, các doanh nghiệp, đối tác trong ngành du lịch Việt Nam và quốc tế có cơ hội kết nối, hợp tác trong không gian giao thương chuyên nghiệp, hiện đại. Sự kiện cũng là nơi các đơn vị tiếp cận những sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phù hợp với con đường phát triển du lịch bền vững.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, hội chợ còn mang đến chuỗi sự kiện nổi bật như Diễn đàn Du lịch cấp cao, Hành trình trải nghiệm di sản và các hội nghị quốc tế về du lịch tại Việt Nam năm 2026. Đặc biệt, ngày hội dành cho công chúng (Travel Fun Fair day) - không gian kích cầu du lịch với hàng ngàn tour khuyến mại sẽ trở thành điểm giao lưu văn hóa đa quốc gia giữa lòng thành phố.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).