ASEAN, WB cảnh báo tác động tiềm tàng của cuộc xung đột tại Trung Đông đối với kinh tế toàn cầu

(Ngày Nay) - Ngày 10/4, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông và tác động nghiêm trọng của vấn đề này đối với nền kinh tế toàn cầu.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 13 diễn ra tại Manila (Philippines), các quan chức bày tỏ lo ngại về rủi ro địa chính trị gia tăng, những bất ổn thương mại toàn cầu và gián đoạn thị trường năng lượng có thể làm tăng lạm phát, xáo trộn thị trường tài chính và các dòng vốn. Các quan chức kêu gọi tăng cường phối hợp chính sách, củng cố hợp tác tài chính, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm, nâng cao mạng lưới an toàn tài chính, đẩy nhanh chuyển đổi số và quản lý rủi ro liên quan đến khí hậu.

Hội nghị AFMGM lần thứ 13 được triệu tập dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của nước chủ nhà. Philippines hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2026.

Cùng ngày, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga cảnh báo cuộc chiến ở Trung Đông sẽ gây ra tác động dây chuyền đối với kinh tế toàn cầu, ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran được thực thi. Trong trường hợp đàm phán tại Pakistan thất bại và xung đột leo thang, thiệt hại sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cụ thể, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm từ 0,3 - 0,4 điểm phần trăm nếu xung đột kết thúc sớm, và giảm tới 1 điểm phần trăm nếu cuộc chiến kéo dài. Lạm phát tăng thêm 200 - 300 điểm cơ bản và có thể lên tới 900 điểm cơ bản nếu xung đột tiếp diễn.

WB dự báo tăng trưởng của các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển có thể đạt 3,65% trong năm nay, giảm so với mức dự báo 4% đưa ra trước đó. Trong kịch bản xấu hơn, mức tăng trưởng này có thể giảm còn 2,6% và lạm phát tăng lên 6,7%. Xung đột đã đẩy giá dầu phi mã 50% do gián đoạn nguồn cung dầu, khí đốt, ảnh hưởng đến cả phân bón, heli, du lịch và hàng không.

Trong bối cảnh đó, ông Banga nhấn mạnh nhu cầu đa dạng hóa nguồn năng lượng và nâng cao tự chủ. WB đang hợp tác với Nigeria và Mozambique mở rộng sản xuất năng lượng, bao gồm lọc dầu, khí tự nhiên, thủy điện và điện hạt nhân, nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu truyền thống và tăng năng lực tự cung năng lượng.