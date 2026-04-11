Bước tiến mới trong cảnh báo sớm thiên tai

(Ngày Nay) - Chính phủ Canada đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác dự báo thời tiết nhằm nâng cao độ chính xác của các cảnh báo về hiện tượng khí hậu cực đoan, qua đó tăng cường an toàn cho người dân và khả năng ứng phó với thiên tai.
Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada ngày 9/4 cho biết sẽ kết hợp các mô hình AI với phương pháp dự báo truyền thống để xây dựng một hệ thống dự báo “lai” (hybrid). Cách tiếp cận này cho phép cải thiện đáng kể khả năng dự đoán các hiện tượng thời tiết có tác động lớn như gió mạnh, bão hay các đợt nắng nóng.

Theo bộ này, các mô hình AI có khả năng phân tích hàng thập kỷ dữ liệu khí tượng trên quy mô lục địa chỉ trong vài phút, từ đó học được quy luật vận động của khí quyển và đưa ra các dự báo chính xác hơn. Nhờ hệ thống mới, độ chính xác của dự báo thời tiết trong 6 ngày tới sẽ tương đương với mức độ tin cậy của dự báo 5 ngày hiện nay.

Đáng chú ý, mô hình lai còn giúp phát hiện sớm các hệ thống thời tiết quy mô lớn từ 8 đến hơn 24 giờ so với trước đây, mang lại thêm thời gian để chính quyền và người dân chuẩn bị các biện pháp ứng phó, qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và giảm thiểu thiệt hại.

Trong năm qua, các nhà khoa học và chuyên gia khí tượng của Canada đã tiến hành thử nghiệm rộng rãi mô hình mới bằng cách vận hành song song với hệ thống dự báo truyền thống nhằm đánh giá hiệu quả trong điều kiện thực tế. Kết quả cho thấy AI không chỉ cải thiện độ chính xác mà còn tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó khẩn cấp.

Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi tìm hiểu về lịch sử triều Nguyễn và công cuộc cải cách của hoàng đế Minh Mạng.
Đưa giáo dục di sản với giá trị lịch sử đến gần với thế hệ trẻ
(Ngày Nay) - Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử của cuộc cải cách thời Hoàng đế Minh Mạng, ngày 11/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp với Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tổ chức chương trình Giáo dục di sản với chủ đề "Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng".
Sở hữu những bãi biển top đẹp nhất hành tinh, Phú Quốc ngày càng nhộn nhịp du khách.
APEC - “cú kích hoạt” cho chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam
(Ngày Nay) - APEC 2027 tại Phú Quốc có thể trở thành đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy du lịch Việt Nam bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng khốc liệt, sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thu hút dòng khách ngắn hạn, mà còn mở ra cơ hội tái định vị năng lực cạnh tranh và nâng cấp toàn diện hệ sinh thái điểm đến.
Mỹ cảnh báo về eo biển Hormuz trước thềm đàm phán với Iran
Mỹ cảnh báo về eo biển Hormuz trước thềm đàm phán với Iran
(Ngày Nay) - Trước thềm các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad (Pakistan) ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được “tự động” mở lại, bất kể Iran có hợp tác hay không. Đây là tuyến hải vận quan trọng đối với năng lượng toàn cầu và bị Iran phong tỏa trong hơn một tháng nổ ra cuộc chiến với Mỹ và Israel.
Nghiên cứu mới về hiệu quả chống lão hóa của sản phẩm chức năng
Nghiên cứu mới về hiệu quả chống lão hóa của sản phẩm chức năng
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí "Nature Medicine" đang thu hút sự chú ý của giới khoa học khi đưa ra những dữ liệu mới liên quan đến tác động của việc bổ sung vitamin và khoáng chất đối với quá trình lão hóa. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm chức năng toàn cầu đã đạt quy mô khoảng 140 tỷ USD, vấn đề hiệu quả thực sự của các sản phẩm này tiếp tục là chủ đề gây nhiều tranh luận.
Phi hành đoàn Artemis II thành công trong sứ mệnh lịch sử
Phi hành đoàn Artemis II thành công trong sứ mệnh lịch sử
(Ngày Nay) - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã hoàn tất thành công sứ mệnh Artemis II khi tàu vũ trụ Orion chở 4 phi hành gia hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bang California ngày 10/4, đánh dấu chuyến bay có người lái quanh Mặt Trăng đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh lần đầu ra mắt sách “Một hôm tôi bỗng nhớ ra” viết về âm nhạc và cuộc sống
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh tiết lộ gì về Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, MTV?
(Ngày Nay) -Lúc 16 giờ 30 ngày 11/4 tại Sân khấu A Đường Sách TPHCM, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra mắt sách “Một hôm tôi bỗng nhớ ra” (Phanbook & NXB Dân Trí ấn hành), đánh dấu lần đầu tiên nhạc sĩ này viết tản văn về âm nhạc và cuộc sống thay cho giai điệu và tiếng hát.