Khai mạc chương trình nghệ thuật “Vườn Ánh sáng” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(Ngày Nay) - Ngày 10/4, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Vườn Ánh sáng”. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: Sự hội tụ của các nghệ nhân từ các làng nghề của Việt Nam trên cả 3 miền đất nước về đây sẽ làm bừng sáng lên không gian của vườn Giám, đồng thời cũng thắp sáng lên niềm tin, sự tiếp nối và kết nối giữa truyền thống, sáng tạo và tri thức nhằm tôn vinh giá trị của đạo học Việt Nam. Điểm đặc biệt mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự hội tụ của các nghệ nhân làm đèn lồng từ miền Bắc, Trung, Nam. Sự sáng tạo của họ thắp sáng cả khu vườn, cũng chính là thắp lên tình yêu với di sản, tôn vinh những giá trị di sản để xây dựng cộng đồng và xã hội tốt đẹp hơn.

Chương trình được thiết kế như một không gian nghệ thuật đèn lồng đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ nhân, cơ sở thủ công và làng nghề truyền thống trên cả nước. Các tác phẩm được chế tác từ những vật liệu quen thuộc như tre, lụa, giấy dó, kết hợp với nghệ thuật sắp đặt và ánh sáng đương đại, tạo nên không gian giàu tính thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phương Quang, nghệ nhân làng nghề mây tre đan Phú Vinh (Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay chúng tôi mang đến lễ hội Ánh sáng một số các loại đèn với chất liệu bằng mây, tre đan. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mới sản xuất ra một số loại đèn có chất liệu là cây đu đủ. Với những chất liệu này để làm ra một sản phẩm chúng tôi tốn nhiều thời gian. Trong lễ hội ánh sáng này, chúng tôi cũng ra mắt cho khán giả những tác phẩm mới.Tại lễ hội Ánh sáng này chúng tôi mong muốn được lan tỏa sự tinh hoa đến với mọi người”.

Theo Ban Tổ chức, mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn mang giá trị biểu tượng, trong đó ánh sáng được truyền tải như một ẩn dụ cho tri thức và đạo học.

Chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Thị Thư (phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) cho biết: "Hôm nay, khi bước vào khuôn viên này, tôi cảm nhận được không gian tràn ngập ánh sáng, giàu tri thức và đậm chất đạo học. Âm nhạc kết hợp với không gian đã tạo nên một khung cảnh mang tính nghệ thuật cao. Thông qua đó, chương trình cũng truyền tải đến mọi người những giá trị âm nhạc từ các nhạc cụ dân tộc quen thuộc. Tôi chắc chắn sẽ mời người thân và bạn bè đến tham quan, trải nghiệm các gian hàng và không gian tại đây".

Chương trình “Vườn Ánh sáng” mở cửa miễn phí từ ngày 10 - 19/4.

Iran nêu 2 điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 10/4 tuyên bố Tehran sẽ chỉ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ khi hai điều kiện tiên quyết được đáp ứng, gồm việc thiết lập lệnh ngừng bắn tại Liban và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.
Meta nâng độ tuổi người dùng tối thiểu tại Indonesia
(Ngày Nay) - Ngày 10/4, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia cho biết tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã chính thức tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ trẻ em theo Quy định của chính phủ về quản trị hệ thống điện tử trong bảo vệ trẻ em. Trong khi đó, các cơ quan chức năng Indonesia đang tăng cường biện pháp chế tài đối với những nền tảng số chưa đáp ứng quy định.
Đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm và môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội
(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030; cùng các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính, nợ công và thực hành tiết kiệm, bình đẳng giới.
Ảnh báo chí thắng giải World Press Photo 2026 gây sốc
Ngày 9/4, Ban tổ chức cuộc thi ảnh báo chí thế giới giới thường niên lần thứ 69 - World Press Photo 2026 vừa công bố 42 người chiến thắng cuộc thi. Ảnh đoạt giải nhất (World Press Photo of the Year) và hai ảnh đồng giải nhì sẽ được công bố chính thức vào ngày 23/4 tới.
Những mảnh đời vô định của người dân Gaza trên đất khách
(Ngày Nay) - Giữa tâm điểm của cuộc xung đột Israel - Gaza, trung bình mỗi ngày có 10 trẻ em phải vĩnh viễn mất đi một hoặc cả hai chân. Với những người may mắn vượt qua biên giới để tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, việc phục hồi thể chất mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy rẫy gian truân và bế tắc.