Phi hành đoàn Artemis II thành công trong sứ mệnh lịch sử

(Ngày Nay) - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã hoàn tất thành công sứ mệnh Artemis II khi tàu vũ trụ Orion chở 4 phi hành gia hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bang California ngày 10/4, đánh dấu chuyến bay có người lái quanh Mặt Trăng đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.

Phi hành đoàn gồm các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch của NASA và nhà du hành Jeremy Hansen thuộc Cơ quan Vũ trụ Canada đã trở về Trái Đất sau hành trình kéo dài gần 10 ngày. Chỉ huy Wiseman xác nhận toàn bộ thành viên đều ở trong tình trạng sức khỏe ổn định, khép lại một sứ mệnh được đánh giá là “hoàn hảo”.

Trong quá trình tái nhập khí quyển, tàu Orion đạt vận tốc hơn 30 lần tốc độ âm thanh và phải chịu nhiệt độ khắc nghiệt, trở thành phép thử quan trọng đối với lớp lá chắn nhiệt – bộ phận từng gặp vấn đề trong chuyến bay thử nghiệm Artemis I năm 2022. Tuy nhiên, lần trở về này diễn ra suôn sẻ, được các chuyên gia mô tả là “một cuộc tái nhập và hạ cánh theo đúng chuẩn mực”.

Sứ mệnh Artemis II bắt đầu với vụ phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy (bang Florida) ngày 1/4. Trong hành trình, các phi hành gia đã bay xa Trái Đất tới 406.771 km – khoảng cách xa nhất mà con người từng đạt được, vượt qua kỷ lục của sứ mệnh Apollo 13 năm 1970. Họ cũng bay qua vùng khuất của Mặt Trăng, quan sát những khu vực chưa từng được con người nhìn thấy trực tiếp, đồng thời ghi lại hàng nghìn hình ảnh khoa học giá trị.

Chuyến bay còn mang ý nghĩa lịch sử khi nhà du hành Victor Glover trở thành người da màu đầu tiên bay quanh Mặt Trăng, Christina Koch là nữ phi hành gia đầu tiên thực hiện hành trình này, còn Jeremy Hansen là người không mang quốc tịch Mỹ đầu tiên tham gia một sứ mệnh bay quanh Mặt Trăng.

Artemis II là bước đệm quan trọng trong chương trình Artemis do Mỹ dẫn dắt, với mục tiêu thiết lập sự hiện diện bền vững của con người trên Mặt Trăng và chuẩn bị cho các sứ mệnh chinh phục Sao Hỏa trong tương lai. Theo kế hoạch, sứ mệnh Artemis III dự kiến sẽ tiếp tục các thử nghiệm quan trọng trước khi đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028 – lần đầu tiên kể từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972.