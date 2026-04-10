Từng bị xâm hại nghiêm trọng, Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn hiện vẫn đang chờ phục chế

(Ngày Nay) - Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn từng bị xâm hại gây hư hỏng nhưng đến nay đã gần một năm vẫn chưa được phục chế.
Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn được trưng bày tại điện Thái Hòa - Đại Nội Huế trước thời điểm bị xâm hại gây hư hỏng
Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn được trưng bày tại điện Thái Hòa - Đại Nội Huế trước thời điểm bị xâm hại gây hư hỏng

Ngày 9/4, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT TP. Huế xác nhận, bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn vẫn chưa được phục chế. Hiện nay, địa phương đang hoàn thiện các thủ tục liên quan theo nội dung của Luật Di sản văn hóa 2024 và Nghị định 308/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa.

“Ngai vua triều Nguyễn có lẽ là bảo vật quốc gia đầu tiên bị xâm hại và phải phục chế nên cần nghiên cứu rất kỹ các thủ tục, quy trình, phương pháp triển khai... Có một số điểm chưa rõ trong quy định nên chúng tôi phải trao đổi thường xuyên và xin ý kiến của Cục Di sản văn hóa”, ông Phan Thanh Hải thông tin.

Dự kiến đầu tuần tới sẽ họp Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.

Ngai vua triều Nguyễn - phiên bản phục dựng năm 2023 hiện đang được trưng bày tại điện Thái Hòa phục vụ du khách tham qquan

Sau sự cố bị xâm hại vào tháng 5.2025, bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn đã được đưa đến bảo quản và lưu giữ tại kho của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết, cơ quan công an đã trả lại những mảnh vỡ của ngai vàng để bảo quản và chuẩn bị cho công tác phục chế.

Trước đó, trưa ngày 24.5, Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào tham quan Đại Nội Huế và đến di tích điện Thái Hòa. Tại đây, đối tượng leo qua hàng rào bảo vệ trong điện rồi ngồi lên Ngai vua triều Nguyễn, dùng tay bẻ phần tựa tay bên trái của ngai và đập phá làm phần tựa tay gãy ra thành nhiều mảnh vỡ.

Ngai vua triều Nguyễn đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2015. Sau sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức phân luồng lại du khách tham quan điện Thái Hòa, đồng thời trưng bày ngai vua triều Nguyễn phiên bản phục dựng (tỉ lệ 1:1) năm 2023 để phục vụ du khách tham quan.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thị Nhị Hà phát biểu.
Đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm và môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội
(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030; cùng các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính, nợ công và thực hành tiết kiệm, bình đẳng giới.
Các tác phẩm đoạt giải World Press Photo 2026
Ảnh báo chí thắng giải World Press Photo 2026 gây sốc
Ngày 9/4, Ban tổ chức cuộc thi ảnh báo chí thế giới giới thường niên lần thứ 69 - World Press Photo 2026 vừa công bố 42 người chiến thắng cuộc thi. Ảnh đoạt giải nhất (World Press Photo of the Year) và hai ảnh đồng giải nhì sẽ được công bố chính thức vào ngày 23/4 tới.
Cô Ola Jamal buộc phải bỏ lại một phần thân thể để giữ lấy mạng sống.
Những mảnh đời vô định của người dân Gaza trên đất khách
(Ngày Nay) - Giữa tâm điểm của cuộc xung đột Israel - Gaza, trung bình mỗi ngày có 10 trẻ em phải vĩnh viễn mất đi một hoặc cả hai chân. Với những người may mắn vượt qua biên giới để tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, việc phục hồi thể chất mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy rẫy gian truân và bế tắc.
Cánh cửa cho lao động trẻ tại Mỹ dần thu hẹp
(Ngày Nay) - Vào tháng 6/2025, Nhà Trắng từng tuyên bố gói cắt giảm thuế "thương hiệu" của Tổng thống Donald Trump sẽ “giải phóng nền kinh tế và tạo ra một làn sóng bùng nổ cho lao động tay chân”.