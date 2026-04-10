Từng bị xâm hại nghiêm trọng, Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn hiện vẫn đang chờ phục chế

(Ngày Nay) - Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn từng bị xâm hại gây hư hỏng nhưng đến nay đã gần một năm vẫn chưa được phục chế.

Ngày 9/4, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT TP. Huế xác nhận, bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn vẫn chưa được phục chế. Hiện nay, địa phương đang hoàn thiện các thủ tục liên quan theo nội dung của Luật Di sản văn hóa 2024 và Nghị định 308/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa.

“Ngai vua triều Nguyễn có lẽ là bảo vật quốc gia đầu tiên bị xâm hại và phải phục chế nên cần nghiên cứu rất kỹ các thủ tục, quy trình, phương pháp triển khai... Có một số điểm chưa rõ trong quy định nên chúng tôi phải trao đổi thường xuyên và xin ý kiến của Cục Di sản văn hóa”, ông Phan Thanh Hải thông tin.

Dự kiến đầu tuần tới sẽ họp Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.

Sau sự cố bị xâm hại vào tháng 5.2025, bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn đã được đưa đến bảo quản và lưu giữ tại kho của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết, cơ quan công an đã trả lại những mảnh vỡ của ngai vàng để bảo quản và chuẩn bị cho công tác phục chế.

Trước đó, trưa ngày 24.5, Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào tham quan Đại Nội Huế và đến di tích điện Thái Hòa. Tại đây, đối tượng leo qua hàng rào bảo vệ trong điện rồi ngồi lên Ngai vua triều Nguyễn, dùng tay bẻ phần tựa tay bên trái của ngai và đập phá làm phần tựa tay gãy ra thành nhiều mảnh vỡ.

Ngai vua triều Nguyễn đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2015. Sau sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức phân luồng lại du khách tham quan điện Thái Hòa, đồng thời trưng bày ngai vua triều Nguyễn phiên bản phục dựng (tỉ lệ 1:1) năm 2023 để phục vụ du khách tham quan.