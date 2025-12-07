Báo động số vụ gấu tấn công người tại Nhật Bản

(Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản đang đối mặt với áp lực phải có các biện pháp can thiệp hiệu quả, khi ngày càng có nhiều người ở nước này bị thương vong do gấu tấn công.

Dữ liệu do Bộ Môi trường công bố ngày 5/12 cho thấy đã có 13 người chết và 217 người bị thương do gấu tấn công trong 8 tháng tính đến cuối tháng 11 vừa qua. Khoảng 2/3 số thương vong xảy ra ở vùng Đông Bắc, nơi dân cư thưa thớt.

Cũng theo số liệu, 230 con gấu đã bị giết hoặc bị thương tại Nhật Bản kể từ tháng 4, khi loài động vật này xâm nhập sâu hơn vào khu vực sinh sống của người dân và tấn công họ. Con số này đã vượt qua kỷ lục trước đó là 219 con trong năm tài chính tính đến tháng 3/2024.

Nhật Bản là nơi sinh sống của gấu nâu Hokkaido và gấu đen châu Á có kích thước nhỏ hơn. Gấu đen châu Á chiếm 97% số vụ tấn công gây thương vong cho con người trong năm nay. Nguyên nhân một phần do đất nông nghiệp bị bỏ hoang, các cộng đồng dân cư già cỗi và thưa thớt làm giảm sự hiện diện của con người ở các vùng núi, khiến gấu mạo hiểm vượt ra khỏi môi trường rừng rậm và di chuyển đến gần các thị trấn để tìm kiếm thức ăn. Suy giảm dân số cũng đồng nghĩa với việc có ít thợ săn hơn và khó kiểm soát số lượng gấu ngày càng nhiều hơn, làm trầm trọng thêm vấn đề.

Dữ liệu cũng cho thấy đã có 36.814 lần nhìn thấy gấu ở Nhật Bản trong nửa đầu tài khóa hiện nay (từ tháng 4 - 10), gấp đôi con số của tài khóa trước. Ngay cả thủ đô Tokyo cũng ghi nhận 142 lần nhìn thấy gấu trong khoảng thời gian trên.

Bộ Môi trường Nhật Bản đã dành 3,4 tỷ yen (tương đương 22 triệu USD) cho "các biện pháp đối phó với gấu" trong ngân sách bổ sung năm nay và đã được Nội các phê duyệt vào tháng trước. Các biện pháp được đề xuất bao gồm huy động lực lượng cảnh sát và tự vệ đã nghỉ hưu làm thợ săn vũ trang, đồng thời trợ cấp cho chính quyền địa phương mua bẫy và thiết bị bay không người lái để theo dõi gấu.

Các nhà sản xuất súng săn và sản phẩm xua đuổi gấu của Nhật Bản đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng mạnh trong những tháng gần đây, khi các vụ tấn công gia tăng. Cổ phiếu của Tiemco - nhà cung cấp thuốc xịt chống gấu tấn công - tăng 33% kể từ cuối tháng 8. Cổ phiếu của nhà sản xuất súng trường Miroku tăng 16%. Cả hai mức tăng này đều vượt trội so với chỉ số Topix. Ngoài ra, các công ty bảo hiểm quốc gia cũng bắt đầu cung cấp các sản phẩm bảo hiểm mới về đền bù thiệt hại liên quan đến gấu.