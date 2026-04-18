Báo động xu hướng sụt giảm văn hóa đọc ở giới trẻ

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu của Trung tâm Sách Quốc gia Pháp phối hợp với viện thăm dò dư luận Ipsos BVA cho thấy thói quen đọc sách của thanh thiếu niên Pháp đang ngày càng suy giảm, đặc biệt ở lứa tuổi từ 16 - 19.

Khảo sát tiến hành đối với 1.500 người từ 7 - 19 tuổi chỉ ra rằng thời gian đọc sách vì mục đích giải trí của giới trẻ hiện chỉ khoảng 18 phút mỗi ngày, trong khi thời gian sử dụng màn hình lên tới hơn 3 giờ. Báo cáo nhận định dù tỷ lệ người đọc nhìn chung vẫn ổn định, xu hướng “bỏ đọc” ở tuổi vị thành niên ngày càng rõ nét và chất lượng đọc có dấu hiệu giảm sút.

Theo ông Etienne Mercier, Giám đốc phụ trách y tế và các vấn đề công tại Ipsos BVA, trong nhóm 16-19 tuổi, khoảng 1/3 thanh thiếu niên cho biết không đọc sách. Xu hướng này rõ rệt hơn ở nam giới: thời gian đọc vì mục đích giải trí chỉ còn 17 phút mỗi ngày ở nhóm 13–15 tuổi và giảm xuống 10 phút ở nhóm 16–19 tuổi.

Chủ tịch Trung tâm Sách Quốc gia Pháp, bà Régine Hatchondo, cho rằng một trong những vấn đề đáng lo ngại là sự phân tán chú ý trong quá trình đọc, ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Theo khảo sát, 41% người đọc thừa nhận vừa đọc vừa sử dụng thiết bị điện tử, tỷ lệ này lên tới 67% ở nhóm 16–19 tuổi.

Nghiên cứu cũng cho thấy mạng Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn sách. Có 28% thanh thiếu niên cho biết chọn sách sau khi tìm hiểu trên mạng và con số này lên tới 51% ở nhóm 16–19 tuổi.

Về thể loại, truyện tranh vẫn đứng đầu với 57%, tiếp theo là tiểu thuyết (47%) và manga (46%). Đáng chú ý, thể loại “dark romance” (tình cảm đen tối) tiếp tục thu hút sự quan tâm, đặc biệt ở nữ giới từ 16 - 19 tuổi.

Bên cạnh đó, nghiên cứu tiếp tục chỉ ra tác động của yếu tố xã hội đối với thói quen đọc. Những thanh thiếu niên có cha mẹ không đọc sách có xu hướng đọc ít hơn, trong khi nhóm thuộc tầng lớp có điều kiện kinh tế-xã hội thuận lợi dành nhiều thời gian đọc hơn mỗi tuần.

Trung tâm Sách Quốc gia Pháp cho rằng vai trò của nhà trường rất quan trọng trong việc duy trì thói quen đọc, đồng thời đề xuất tăng cường các hoạt động như đưa tác giả vào trường học và khuyến khích thời gian đọc sách trong lớp học.