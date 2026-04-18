Báo động xu hướng sụt giảm văn hóa đọc ở giới trẻ

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu của Trung tâm Sách Quốc gia Pháp phối hợp với viện thăm dò dư luận Ipsos BVA cho thấy thói quen đọc sách của thanh thiếu niên Pháp đang ngày càng suy giảm, đặc biệt ở lứa tuổi từ 16 - 19.
Khảo sát tiến hành đối với 1.500 người từ 7 - 19 tuổi chỉ ra rằng thời gian đọc sách vì mục đích giải trí của giới trẻ hiện chỉ khoảng 18 phút mỗi ngày, trong khi thời gian sử dụng màn hình lên tới hơn 3 giờ. Báo cáo nhận định dù tỷ lệ người đọc nhìn chung vẫn ổn định, xu hướng “bỏ đọc” ở tuổi vị thành niên ngày càng rõ nét và chất lượng đọc có dấu hiệu giảm sút.

Theo ông Etienne Mercier, Giám đốc phụ trách y tế và các vấn đề công tại Ipsos BVA, trong nhóm 16-19 tuổi, khoảng 1/3 thanh thiếu niên cho biết không đọc sách. Xu hướng này rõ rệt hơn ở nam giới: thời gian đọc vì mục đích giải trí chỉ còn 17 phút mỗi ngày ở nhóm 13–15 tuổi và giảm xuống 10 phút ở nhóm 16–19 tuổi.

Chủ tịch Trung tâm Sách Quốc gia Pháp, bà Régine Hatchondo, cho rằng một trong những vấn đề đáng lo ngại là sự phân tán chú ý trong quá trình đọc, ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Theo khảo sát, 41% người đọc thừa nhận vừa đọc vừa sử dụng thiết bị điện tử, tỷ lệ này lên tới 67% ở nhóm 16–19 tuổi.

Nghiên cứu cũng cho thấy mạng Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn sách. Có 28% thanh thiếu niên cho biết chọn sách sau khi tìm hiểu trên mạng và con số này lên tới 51% ở nhóm 16–19 tuổi.

Về thể loại, truyện tranh vẫn đứng đầu với 57%, tiếp theo là tiểu thuyết (47%) và manga (46%). Đáng chú ý, thể loại “dark romance” (tình cảm đen tối) tiếp tục thu hút sự quan tâm, đặc biệt ở nữ giới từ 16 - 19 tuổi.

Bên cạnh đó, nghiên cứu tiếp tục chỉ ra tác động của yếu tố xã hội đối với thói quen đọc. Những thanh thiếu niên có cha mẹ không đọc sách có xu hướng đọc ít hơn, trong khi nhóm thuộc tầng lớp có điều kiện kinh tế-xã hội thuận lợi dành nhiều thời gian đọc hơn mỗi tuần.

Trung tâm Sách Quốc gia Pháp cho rằng vai trò của nhà trường rất quan trọng trong việc duy trì thói quen đọc, đồng thời đề xuất tăng cường các hoạt động như đưa tác giả vào trường học và khuyến khích thời gian đọc sách trong lớp học.

Hợp tác giữa Trung tâm Thông tin UNESCO và Art Nation
(Ngày Nay) - Sự tham gia của Unesco Center of Information - Trung tâm Thông tin Unesco (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) trong vai trò đơn vị bảo trợ cho Art Nation hứa hẹn tạo nên một điểm giao thoa ý nghĩa giữa học thuật và truyền thông, giữa việc phát huy giá trị văn hóa với thực hành nghệ thuật đương đại.
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026
(Ngày Nay) - Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương”.
Lễ ra mắt Hội sách Khuyến đọc tại chung cư Vista Verde (phường Cát Lái, TPHCM)
(Ngày Nay) -Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 5 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với phường Cát Lái tổ chức hội sách với chủ đề: “Tuần đọc sách cộng đồng - mỗi người một cuốn sách”.
Vẫn còn 68 mã cổ phiếu bị cắt margin.
(Ngày Nay) - Báo cáo cập nhật đến ngày 16/4 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), hiện vẫn ghi nhận 68 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Con số này cho thấy, bên cạnh sự phục hồi cục bộ của thị trường, chất lượng tài chính của một bộ phận doanh nghiệp niêm yết vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu ý.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ khiếu nại chatbot Grok
(Ngày Nay) - Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter mới đây đã chính thức khiếu nại về hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến chatbot Grok AI. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ trước tình trạng nạn lạm dụng kỹ thuật số và đặt ra những câu hỏi về việc xây dựng cơ sở pháp lý quản lý chatbot.
Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn
(Ngày Nay) - Ngày 18/4, giới chức Iran cảnh báo nước này có thể đóng lại eo biển Hormuz nếu Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi tuyến hàng hải huyết mạch này vừa được mở lại trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban có hiệu lực.
Hé lộ khác biệt trong hoạt động gen giữa tế bào não nam và nữ
(Ngày Nay) - Theo tờ Nature, bằng cách phân tích hơn một triệu tế bào não, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra những khác biệt trên diện rộng về mô hình hoạt động gen giữa não bộ nam và nữ. Phát hiện đột phá này có thể giúp giải đáp lý do tại sao rủi ro mắc một số bệnh lý về não - chẳng hạn như tâm thần phân liệt và bệnh Alzheimer - lại khác nhau giữa hai giới.