Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão

(Ngày Nay) - Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết sáng 21/9, bão nhiệt đới Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão, với tốc độ gió 185 km/h và giật lên tới 230 km/h.

Theo thông báo lúc 11h giờ địa phương (10h giờ Việt Nam), bão Ragasa ở vị trí cách thành phố Tuguegarao, Cagayan 555 km về phía Đông và đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 15 km/h. Dự báo, bão khả năng áp sát hoặc đổ bộ vào tỉnh Batanes hoặc quần đảo Babuyan trong ngày 22/9.

Cơ quan trên cảnh báo bão Ragasa có nguy cơ gây mưa to, gió lớn và hình thành gió xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất. Người dân cũng được khuyến cáo cảnh giác nguy cơ nước biển dâng cao với đỉnh triều cường cao hơn 3 mét trong 48 giờ tới tại các làng ven biển trũng thấp hoặc không có người ở tại các khu vực Batanes, Cagayan, Ilocos Norte và Ilocos Sur.