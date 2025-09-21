Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão

Theo thông báo lúc 11h giờ địa phương (10h giờ Việt Nam), bão Ragasa ở vị trí cách thành phố Tuguegarao, Cagayan 555 km về phía Đông và đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 15 km/h. Dự báo, bão khả năng áp sát hoặc đổ bộ vào tỉnh Batanes hoặc quần đảo Babuyan trong ngày 22/9.
Cơ quan trên cảnh báo bão Ragasa có nguy cơ gây mưa to, gió lớn và hình thành gió xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất. Người dân cũng được khuyến cáo cảnh giác nguy cơ nước biển dâng cao với đỉnh triều cường cao hơn 3 mét trong 48 giờ tới tại các làng ven biển trũng thấp hoặc không có người ở tại các khu vực Batanes, Cagayan, Ilocos Norte và Ilocos Sur.
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với phương Tây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/9 đã có những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quốc gia Trung Đông này sẽ vượt qua mọi rào cản nếu bị tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế.
(Ngày Nay) - Ngày 21/9, sân bay Brussels (Bỉ) xác nhận tình trạng chậm và hủy chuyến sẽ tiếp diễn trong ngày sau khi hệ thống làm thủ tục và lên máy bay bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Sân bay Brussels đã phải chuyển sang làm thủ tục thủ công, với trung bình mỗi chuyến bay bị chậm khoảng 1 giờ.
(Ngày Nay) - Khán phòng Live Arena sức chứa 11.000 người đã như bùng nổ khi âm nhạc hào hùng đan xen những nét dân ca của bài hát Phù Đổng Thiên Vương vang lên. Ca sĩ Đức Phúc đã hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu Intervision, trong lần đầu tiên cuộc thi quốc tế này trở lại sau 30 năm và giành giải nhất xứng đáng, với số điểm bỏ xa người thứ hai, trong một đêm tranh tài với 22 thí sinh đến từ 22 quốc gia trên thế giới.
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Nhà Trắng cho biết thỏa thuận để TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc) tiếp tục hoạt động tại Mỹ sẽ đảm bảo người Mỹ chiếm đa số trong ban lãnh đạo mới và kiểm soát thuật toán của ứng dụng chia sẻ video ngắn.
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tiêm kích của nước này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong khuôn khổ hoạt động quân sự Eastern Sentry của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ba Lan, nhằm củng cố khả năng phòng thủ của liên minh sau khi không phận của các nước thành viên bị xâm phạm trong tháng qua.
(Ngày Nay) - Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hưng Nhượng, xã Tân Hào tỉnh Vĩnh Long, sau gần 5 tháng thi công.
(Ngày Nay) - Tối 20/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại đại nhạc hội thứ ba do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức mang tên "V Fest - Vietnam Today" diễn ra ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).
(Ngày Nay) - Hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Đền Trần Thương, tưởng niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Chương trình dự kiến diễn ra tối 9/10 (tức ngày 18/8 năm Ất Tỵ), tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.