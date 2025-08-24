Bão số 5 giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24/8, tâm bão ở 17,4°N - 110,3°E, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa; cách Nghệ An 520 km, Hà Tĩnh 500 km, Bắc Quảng Trị 430 km. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 15; di chuyển hướng Tây 20 km/h, còn khả năng mạnh thêm.

Nhận định cụ thể về diễn biến bão, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đến 1 giờ ngày 25/8, bão trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 260 km, cách Hà Tĩnh khoảng 230 km về phía Đông Đông Nam; cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 180 km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 4.

Đến 13 giờ ngày 25/8, bão trên vùng bờ biển khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 4.

Đến 13 giờ ngày 26/8, bão trên khu vực Trung Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị cấp 4.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 5- 7 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m, vùng gần tâm 8-10 m, biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2,5-4,5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,3-3,8 m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1 m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,2-3,7 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,2- 3,6 m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6 m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8.

Giám đốc Mai Văn Khiêm cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9.

Từ chiều 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm trong 3 giờ.

Từ chiều 24 đến ngày 26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Đêm 24 ngày 25/8, Thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Từ chiều 24 đến ngày 26/8, khu vực TP. Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.