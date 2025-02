Bảo vệ Đại học Hutech đánh gãy xương mũi đối tác của nhà trường

Sau nhiều tháng bị bảo vệ trường Đại học Hutech (số 475A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đánh gãy xương mũi, chị T. vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ nhà trường và các bên có liên quan.

Theo trình bày, ngày 15/10/2024, chị N.T.B.T. (sinh năm 1999, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) là đối tác của trường Đại học Hutech, đến trường để tham dự hội thảo theo thư mời. Khoảng 16h cùng ngày, chị T. dự hội thảo xong thì ra về.

Lúc này, chị T. đặt xe công nghệ để về nhà. Theo quan sát, nhiều xe công nghệ cũng được vào bên trong trường để đưa đón khách nên chị T. nhắn tài xế chạy vào bên trong khuôn viên của trường.

Bất ngờ, bảo vệ trường Hutech tên là Điệp đã can ngăn không cho xe chị T. đặt từ bên ngoài. Chị T. không hiểu lý do vì sao lại như vậy và tiếp tục tự đặt xe công nghệ khác. Lần thứ 2, bảo vệ Điệp vẫn tiếp tục can ngăn không cho xe công nghệ do chính chị T. đặt vào bên trong rước khách.

Chị T. đành phải đi bộ ra bên ngoài để đón xe thì xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, bảo vệ Điệp đã chạy ra ngoài cổng để “tác động vật lý” vào mặt vị khách mời của trường Đại học Hutech. Cú tác động này khiến nữ khách mời bị gãy xương mũi chính.

Vụ việc xảy ra, chị T. đã vào trường Đại học Hutech để trình báo Ban Giám hiệu và đến bệnh viện thăm khám vết thương. Sau đó, chị T. đã trình báo lên Công an phường 25 (quận Bình Thạnh).

Nhận tin, Công an phường 25 đã ghi nhận sự việc và mời các bên liên quan đến để làm việc. Chị T. được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đưa đi trưng cầu giám định thương tật.

Ngày 09/12/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã có Thông báo Kết luận giám định thương tích là 3%. Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an quận Bình Thạnh xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.