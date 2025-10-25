Bất an sữa học đường - Bài 5: Không rành nguồn sữa nhưng trường vẫn mua?

(Ngày Nay) - Trong quá trình trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Phú Châu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào (phường Gò Vấp, TP.HCM) nói rằng “đi sâu vào nguồn sữa, thật sự tụi em cũng không có rành lắm”.

Điều này làm phóng viên khá bất ngờ, bởi theo tìm hiểu, các trường lựa chọn sữa do hội đồng trường quyết định, dựa trên nhiều yếu tố nhằm bảo đảm chất lượng.

Do đó, việc một hiệu trưởng nói không rành nguồn sữa, mà trường vẫn mua, đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó có tính trách nhiệm của nhà trường đối với sức khỏe của học sinh và số tiền mà phụ huynh đã đóng.

Theo hồ sơ chúng tôi có được, vào ngày 5/9, bà Nguyễn Thị Phú Châu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào ký Quyết định số 390 và 392/QĐ-MNAĐ phê duyệt 2 kết quả lựa chọn nhà thầu mua sữa Nestsure và Physocare năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Anh Đào.

Theo đó, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sacofood (Sacofood) trúng gói thầu mua sữa Nestsure với giá 780 triệu đồng, Công ty TNHH Phúc Thuận Anh trúng gói thầu mua sữa Physocare với giá hơn 404 triệu đồng.

Sacofood là công ty liên quan đến sữa Nestsure Grow IQ Plus mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết Bất an sữa học đường - Bài 2: Hậu lùm xùm, sữa Vus-Sure Gold A+ và Netsure Grow IQ Plus vẫn ‘tràn’ vào trường học. Còn Công ty TNHH Phúc Thuận Anh liên quan đến sữa Physocare A+ mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết Bất an sữa học đường - Bài 3: Lo ngại sữa Physocare, phụ huynh tìm trường cho con được uống sữa tự mang!

Tuy nhiên, tại hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Trường Mầm non Anh Đào, cũng như nội dung đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đều không ghi rõ loại sữa đã mua.

Do đó, chúng tôi đã liên hệ, làm việc với bà Nguyễn Thị Phú Châu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào để muốn biết cụ thể loại sữa mà trường đã mua. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với phóng viên, bà Châu cũng không nói rõ tên loại sữa mà trường đã mua.

Về việc mua sữa, bà Châu nói rằng những công ty sữa này khi thực hiện việc ký kết thì họ cũng cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, kết quả xét nghiệm những thành phần. Nhà trường và công ty cũng đăng công khai trên trang thông tin đấu thầu. Căn cứ vào những nội dung pháp lý đó thì trường mới thực hiện việc lựa chọn ký kết.

“Đi sâu vào nguồn sữa thật sự tụi em cũng không có rành lắm”, bà Châu nói!

Kết quả lựa chọn nhà thầu và thực đơn đều không ghi rõ loại sữa

Về giấy công bố thông tin sản phẩm hay kiểm nghiệm, thử nghiệm, của các loại sữa, trường sẵn sàng cung cấp cho phóng viên xem. Tuy nhiên, khi phóng viên xin phép được chụp lại các giấy tờ này thì hiệu trưởng không đồng ý.

“Nếu anh muốn biết thì liên hệ công ty, công ty sẽ cung cấp. Về việc công khai thì em cũng phải hỏi ý kiến của bên công ty vì mình không được phép đăng hay tự ý gửi những thông tin đó, em cho anh xem thì được chứ chụp lại thì em cũng vi phạm…”, bà Châu nói, nhưng không nói rõ vi phạm gì.

Bà Châu cũng nói rằng trường sẽ hỏi ý kiến công ty và sẽ có phản hồi bằng văn bản cho chúng tôi.

Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu thì được biết, trong ngày 5/9, bà Châu còn ký 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu để mua sữa từ Công ty TNHH LKT Phục Hưng và Công ty TNHH Thương mại Finkosts Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của hai gói thầu này cũng không rõ sản phẩm trúng thầu.

Như vậy, cả 4 gói thầu mua sữa của Trường Mầm non Anh Đào đều không ghi rõ loại sữa đã mua, điều này là chưa tuân thủ theo các quy định của Luật Đấu thầu.

“Trường hợp gói thầu đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thì các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Công khai chi tiết thông tin về các hạng mục hàng hóa trúng thầu bao gồm các nội dung sau: Danh mục hàng hóa; Ký mã hiệu; Nhãn hiệu; Năm sản xuất; Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ); Hãng sản xuất; Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản; Đơn vị tính; Khối lượng; Mã HS; Đơn giá trúng thầu) được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu 2023”, Luật sư Hoàng Trần Ngọc Anh - Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng, cho biết.

Không chỉ kết quả lựa chọn nhà thầu không ghi rõ loại sữa, trên website của Trường Mầm non Anh Đào, nội dung đăng tải thực đơn chỉ ghi “sữa bột” mà không rõ loại sữa nào, trong khi năm học trước thì ghi rõ ràng. Mặc dù điều này không sai, nhưng gây bất cập cho phụ huynh trong việc theo dõi thực đơn của con mình.

Dưới đây là danh sách các trường đã mua sữa từ Sacofood, thông qua hoạt động đấu thầu. Danh sách cập nhật đến ngày 3/10. (1) Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long (xã Thuận Mỹ - Tây Ninh), không rõ sữa trúng thầu; (2) Trường Mầm non Minh Thạnh (xã Minh Thạnh - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (3) Trường Mầm non An Phú Trung (xã An Ngãi Trung - Vĩnh Long), không rõ sữa trúng thầu; (4) Trường Mầm non 13/3 (xã Dầu Tiếng - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (5) Trường Mầm non An Lập (xã Thanh An - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (6) Trường Mầm non Minh Tân (xã Minh Thạnh - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (7) Trường Mẫu giáo Điện Phương (phường Điện Bàn - TP.Đà Nẵng), sản phẩm dinh dưỡng Netsure Pedia; (8) Trường Mầm non Hồng Nhung (phường Hạnh Thông - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (9) Trường Mầm non Thanh Tân (Ấp Thanh Tân, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương (cũ), nay là TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (10) Trường Mầm non Thủy Tiên (phường Gò Vấp - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (11) Trường Mầm non Đại Hưng (xã Thượng Đức - TP.Đà Nẵng), sữa Pedia Grow IQ Plus; (12) Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Tân Thới Hiệp - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (13) Trường Mẫu giáo Điện Hòa (phường Điện Bàn Bắc - TP.Đà Nẵng), không rõ sữa trúng thầu; (14) Trường Mầm non Hoa Anh Đào (phường Gò Vấp - TP.HCM), sữa Netsure; (15) Trường Mầm non 11B (phường Bình Lợi Trung - TP.HCM), sữa Grown IQ; (16) Trường Mầm non Bàu Cát (phường Tân Bình - TP.HCM), sữa Netsure; (17) Trường Mầm non 3 (phường Vĩnh Hội - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (18) Trường Mầm non Vàng Anh (phường Thông Tây Hội - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (19) Trường Mầm Non 24A (phường Bình Thạnh - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (20) Trường Mầm non 9 (phường Tân Hòa - TP.HCM), sữa Netsure Grow; (21) Trường Mầm non Ngọc Lan (phường An Hội Đông - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (22) Trường Mầm non Hoa Quỳnh (phường Hạnh Thông Tây - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (23) Trường Mầm non Sơn Ca (phường Tân Hòa - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (24) Trường Mầm non Bông Hồng (phường Phú Định - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (25) Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hạnh Thông - TP.HCM), sữa Netsure; (26) Trường Mầm non Quận (phường Tân Sơn Nhất - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (27) Trường Mầm non Sơn Ca 3 (xã Đông Thạnh - TP.HCM), sữa bột dinh dưỡng Net Pediasure; (28) Trường Mầm non Quỳnh Hương (phường Gò Vấp - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (29) Trường Mầm non Họa Mi 1 (phường Thới An - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (30) Trường Mẫu giáo Điện Nam Trung (phường Điện Bàn Đông - TP.Đà Nẵng), sữa bột Netsure Pedia; (31) Trường Mầm non 3 (phường Gia Định - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (32) Trường Mầm non Hướng Dương (phường An Hội Tây - TP.HCM), thông tin công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là Sữa Nets; (33) Trường Mầm non 1 Tháng 4 (phường An Phú Đông - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (34) Trường Mẫu giáo Vĩnh Điện (phường Điện Bàn - TP.Đà Nẵng), không rõ sữa trúng thầu; (35) Trường Mầm non Sơn Ca (xã Đông Thạnh - TP.HCM), sữa Netsure Pedia; (36) Trường Mầm non Vườn Hồng (phường Chánh Trung - TP.HCM), sữa Netsure Grow I0Q Plus; (37) Trường Mầm non Họa Mi 2 (phường Tân Thới Hiệp - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (38) Trường Mầm non Nhật Quỳnh (phường Hạnh Thông, TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (39) Trường Mầm non Hoàng Yến (phường An Hội Đông - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (40) Trường Mầm non Mai Vàng (phường Thới An - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (41) Trường Mầm non Họa Mi (phường An Nhơn - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus; (42) Trường Mầm non Bông Sen (phường An Phú Đông - TP.HCM), sữa Netsure Grow IQ Plus;

Dưới đây là danh sách các trường đã mua sữa từ Công ty TNHH Phúc Thuận Anh, thông qua hoạt động đấu thầu. Danh sách cập nhật đến ngày 3/10. (1) Trường Mầm non 4 quận 3 /Trường Mầm non 4 (phường Bàn Cờ - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure; (2) Trường Mầm non Phường 13 (quận 11 cũ)/ Trường Mầm non Sao Vàng (phường Phú Thọ - TP.HCM), sữa Physocare Pedia; (3) Trường Mầm non Hoàng Anh (quận Tân Phú (cũ) - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (4) Trường Mầm non Vàng Anh (phường Chánh Hưng - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure 1000g; và Physocare Chocolate; (5) Trường Mầm non Vành Khuyên (phường Hưng Phú - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure 1000g; (6) Trường Mầm non Măng Non I (phường Hòa Hưng - TP.HCM), sữa Physocare A+; (7) Trường Mầm non 2/9 quận 10 (nay là phường Diên Hồng - TP.HCM), sữa Physocare A+; (8) Trường Mầm non 10A (phường Bảy Hiền - TP.HCM), sữa Physocare A+; (9) Trường Mầm non 16 (phường Minh Phụng - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure 1000g; (10) Trường Mần non Vàng Anh (phường Chợ Quán - TP.HCM), sữa Physocare A; (11) Trường Mầm non Hoa Hồng (phường An Lạc - TP.HCM), sữa Physocare Kid 1000g; (12) Trường Mầm non Nhật Quỳnh (phường Hạnh Thông - TP.HCM), sữa Physocare A; (13) Trường Mầm non Măng Non II (phường Diên Hồng - TP.HCM), sữa Physocare A+ 1000g; (14) Trường Mầm non Rạng Đông 5A (phường Bình Tây - TP.HCM), sữa Physocare A+ 1000g (gói 1kg); (15) Trường Mầm non 9 địa chỉ trước sáp nhập: Cơ sở 1 : 86 Bà Huyện Thanh Quan - Phường 9 - Quận 3; Cơ sở 2: 14/40A Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3; Cơ sở 3: 165 Trần Quốc Thảo - Phường 9 - Quận 3 - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure; (16) Trường Mầm non 17 (phường Gia Định - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure 1000g; (17) Trường Mầm non Sơn Ca quận 5(phường An Đông - TP.HCM), sữa Physocare Pedia 1000g và Physocare Chocolate 400g; (18) Trường Mầm non phường 11/Trường Mầm non Họa Mi (phường Phú Thọ - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (19) Trường Mầm non Hoàng Yến (phường An Hội Đông - TP.HCM), sữa Physocare A+,; (20) Trường Mầm non Phường 7/Trường Mầm non Hoa Anh Đào (phường Diên Hồng - TP.HCM), sữa Physocare A+; (21) Trường Mầm non Phường 8 quận 10/Trường Mầm non Hải Âu (phường Diên Hồng - TP.HCM), sữa Physocare Pedia 1000g; (22) Trường Mầm non 6 (phường Khánh Hội - TP.HCM), sữa bột Physocare; ngoài ra còn có sữa bột Ellac của Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu thực phẩm Sài Gòn; (23) Trường Mầm non 14 (phường Khánh Hội - TP.HCM), sữa bột Physocare; (24) Trường Mầm non 1 (phường Tân Sơn Hòa - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (25) Trường Mầm non Linh Chiểu (phường Thủ Đức - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure 1000g; (26) Trường Mầm non Sao Mai 13 (phường Xóm Chiếu - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (27) Trường Mầm non Hồng Nhung (phường Hạnh Thông - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (28) Trường Mầm non Tân Tạo A (phường Tân Tạo - TP.HCM), sữa Physocare A; (29) Trường Mầm non Sơn Ca 15 (phường Cầu Kiệu - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; ngoài ra còn có Công ty TNHH TM Findkosts Thụy Sỹ trúng thầu với giá hơn 127 triệu đồng, không rõ loại sữa trúng thầu và Công ty TNHH LKT Phục Hưng trúng thầu với giá hơn 38 triệu đồng, trong các loại sữa trúng thầu có Physocare A+, Yaourt Delifres; (30) Trường Mầm non Sơn Ca 5 (phường Đức Nhuận - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; ngoài ra còn có Công ty TNHH TM Findkosts Thụy Sỹ trúng thầu và cũng không rõ loại sữa trúng thầu. (31) Trường Mầm non 15A/Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Hòa Hưng - TP.HCM), sữa Physocare Pedia; (32) Trường Mầm non Thủy Tiên (phường Tân Sơn Nhì - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (33) Trường Mầm non Anh Đào (phường Gò Vấp - TP.HCM), sữa Physocare; (34) Trường Mầm non 13 (Phường 13, quận Tân Bình (cũ) - TP.HCM), sữa Shysocare Kidsure; ngoài ra còn có Công ty TNHH School Nutrition Metamilk VN trúng thầu sữa Meta, sữa dinh dưỡng trái cây Smarta Grow 110ml, sữa tươi ít đường bổ sung sữa non Meta Fresh 110ml và Công ty Cổ phần sản xuất - Xuất nhập khẩu thực phẩm Sài Gòn trúng thầu sữa Ellac Multi; (35) Trường Mầm non Sơn Ca 17 (phường Phú Nhuận - TP.HCM), sữa Physocare A+; (36) Trường Mầm non Kim Đồng quận 8/Trường Mầm non Kim Đồng (phường Phú Định - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (37) Trường Mầm non Rạng Đông 2 (phường Bình Tây - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (38) Trường Mầm non Sơn Ca 9 (phường Đức Nhuận - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure; (39) Trường Mầm non 21 (phường Thạnh Mỹ Tây - TP.HCM), sữa Physocare Kidsure 1000g; (40) Trường Mầm non Rạng Đông 4 quận 6/Trường Mầm non Rạng Đông 4 (phường Bình Tiên - TP.HCM), sữa Physocare A+; (41) Trường Mầm non Kim Đồng quận Tân Bình/Trường Mầm non Kim Đồng (phường tân Sơn Hòa - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (42) Trường Mầm non Sơn Ca 11 ( Phường 11, quận Phú Nhuận (cũ) - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; ngoài ra còn có Công ty TNHH LKT Phục Hưng trúng thầu “sữa chua” nhưng không rõ loại gì và Công ty Cổ phần sản xuất - Xuất nhập khẩu thực phẩm Sài Gòn trúng thầu với giá 243 triệu đồng nhưng cũng không rõ sữa gì. (43) Trường Mầm non Vàng Anh (phường Thông Tây Hội - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; (44) Trường Mầm non Rạng Đông 13 (phường Phú Lâm - TP.HCM), không rõ sữa trúng thầu; ngoài ra còn có Công ty TNHH TM Findkosts Thụy Sĩ và Công ty TNHH School Nutrition Metamilk VN trúng thầu cung cấp sữa nhưng cũng không rõ sữa gì; (45) Trường Mầm non Rạng Đông 8 (phường Bình Tiên - TP.HCM), không rõ sữa loại gì; ngoài ra còn có Công ty TNHH School Nutrition Metamilk VN và Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu thực phẩm Sài Gòn trúng thầu cung cấp sữa nhưng cũng không rõ sữa loại gì.

